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Национальная сборная Украины
Национальная сборная Украины

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Свободное падение. ФОТОрепортаж с матча Украина - Албания 1:2

Национальная сборная Украины

Команда Сергея Реброва продолжает катиться вниз

Свободное падение. ФОТОрепортаж с матча Украина - Албания 1:2

Фото - Олександр Приходько, UA-Футбол

Александр Приходько Автор UA-Футбол
Новина українською

Совсем недавно было Евро-2024, на котором сборная Украины провалилась. Но эта черная полоса как будто и не заканчивалась. Новый матч (в новом турнире) – и старые проблемы. Свободное падение команды Сергея Реброва продолжается.

Поражение от сборной Албании случилось в ситуации, когда Украина вела в счете. От этого еще обиднее. Эмоции разочарования, и не только их, видел и фиксировал фотограф Александр Приходько. Фотогалерея – ниже в новости.

Фотогалерея

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