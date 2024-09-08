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Свободное падение. ФОТОрепортаж с матча Украина - Албания 1:2
Команда Сергея Реброва продолжает катиться вниз
Фото - Олександр Приходько, UA-Футбол
Совсем недавно было Евро-2024, на котором сборная Украины провалилась. Но эта черная полоса как будто и не заканчивалась. Новый матч (в новом турнире) – и старые проблемы. Свободное падение команды Сергея Реброва продолжается.
Поражение от сборной Албании случилось в ситуации, когда Украина вела в счете. От этого еще обиднее. Эмоции разочарования, и не только их, видел и фиксировал фотограф Александр Приходько. Фотогалерея – ниже в новости.
Фотогалерея
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