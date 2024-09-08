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Вацко – об отсутствии замены Довбика: Никого из резервного списка вызвать нельзя. Зачем эта бутафория нужна?

Национальная сборная Украины
Обновлено

Комментатор не понимает суть этого списка

Вацко – об отсутствии замены Довбика: Никого из резервного списка вызвать нельзя. Зачем эта бутафория нужна?

footballua.tv

Новина українською

Виктор Вацко в очередном выпуске на собственном YouTube-канале подверг критике подход сборной к замене травмированных футболистов.

“Называет тренерский штаб список футболистов в сборную на два матча. Есть основной список и резервный. Два матча, друзья, два матча. Полторы недели там сидеть.

Из основного списка у нас выпадает Довбик – травма. В резервном списке есть центрфорвард Даниил Сикан. Но, оказывается, никого из резервного списка вызвать нельзя.

Поскольку существует проблема, как сказал Ребров, сделать игрокам из резервного списка разрешение на выезд за границу. И я не понимаю, это шутка такая? Или серьезно?"

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"Зачем тогда этот список? Если вы из этого списка футболистов не подаете вместе со всей командой документы для выезда за границу. Зачем эта бутафория нужна? У нас футбол или дань моде?

"Вот в Европе называют резервный список, так давайте и мы будем, мы же европейцы". Но выходит только на словах”, – отметил журналист.

Из-за повреждения Довбик вернулся в расположение "Ромы", где продолжает работать под наблюдением врачей.

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Источник:
Вацко Livе
Опубликовал: Александр Симченко
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