Вацко – об отсутствии замены Довбика: Никого из резервного списка вызвать нельзя. Зачем эта бутафория нужна?

Виктор Вацко в очередном выпуске на собственном YouTube-канале подверг критике подход сборной к замене травмированных футболистов.

“Называет тренерский штаб список футболистов в сборную на два матча. Есть основной список и резервный. Два матча, друзья, два матча. Полторы недели там сидеть.

Из основного списка у нас выпадает Довбик – травма. В резервном списке есть центрфорвард Даниил Сикан. Но, оказывается, никого из резервного списка вызвать нельзя.

Поскольку существует проблема, как сказал Ребров, сделать игрокам из резервного списка разрешение на выезд за границу. И я не понимаю, это шутка такая? Или серьезно?"