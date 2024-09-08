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Вацко – об отсутствии замены Довбика: Никого из резервного списка вызвать нельзя. Зачем эта бутафория нужна?
Комментатор не понимает суть этого списка
footballua.tv
Виктор Вацко в очередном выпуске на собственном YouTube-канале подверг критике подход сборной к замене травмированных футболистов.
“Называет тренерский штаб список футболистов в сборную на два матча. Есть основной список и резервный. Два матча, друзья, два матча. Полторы недели там сидеть.
Из основного списка у нас выпадает Довбик – травма. В резервном списке есть центрфорвард Даниил Сикан. Но, оказывается, никого из резервного списка вызвать нельзя.
Поскольку существует проблема, как сказал Ребров, сделать игрокам из резервного списка разрешение на выезд за границу. И я не понимаю, это шутка такая? Или серьезно?"
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"Зачем тогда этот список? Если вы из этого списка футболистов не подаете вместе со всей командой документы для выезда за границу. Зачем эта бутафория нужна? У нас футбол или дань моде?
"Вот в Европе называют резервный список, так давайте и мы будем, мы же европейцы". Но выходит только на словах”, – отметил журналист.
Из-за повреждения Довбик вернулся в расположение "Ромы", где продолжает работать под наблюдением врачей.
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