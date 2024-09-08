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Довбику принадлежала рекордная серия в сборной по количеству матчей подряд, в которых он выходил на поле
Повреждение остановило серию
Getty Images / Global Images Ukraine
Нападающий "сине-желтых" Артем Довбик из-за травмы не сыграл против Албании. Прервалась почти трехлетняя серия форварда, когда он неизменно выходил на поле в составе национальной команды. В последний раз Довбик не играл 12 октября 2021 года (квалификация ЧМ против Боснии и Герцеговины).
С тех пор экс-футболист "Жироны" принял участие в 27 поединках (9 голов). Это была самая продолжительная серия среди украинских сборников.
Артём выступает в главном коллективе страны с 2021-го. На его счету 34 встречи (включая спарринги), 10 точных ударов и 3 передачи.
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