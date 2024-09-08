UA-Футбол представляет соперника сборной Украины: Чехия

Украина неудачно стартовала в ЛН (1:2), Чехия – еще хуже (1:4). Обе сборные отстают в группе, пора браться за ум, поэтому на наших глазах может произойти действительно интересный и интригующий поединок. Кто получит результат и, возможно, ухудшит положение конкурента? Чтобы это не были мы, решили вас ближе познакомить с "локомотивом".

Общая история

Для "галочки" отметим, что не будем рассматривать период, посвященный Чехословакии. Два серебра ЧМ (1934, 1962) и культовый удар Антонина Паненки в 1976-м – это, безусловно, круто, но не отождествляется с командой, сформированной с наступлением независимости.

Хотя бессмысленно утверждать, что обновленная Чехия не пользовалась достоянием прошлого. Состав, поехавший на то же Евро-1996, возник не на пустом месте – Петр Коуба, Ян Сухопарек, Павел Недвед, Владимир Шмицер и Карел Поборский были продуктами прошлой системы и написали не менее выдающиеся страницы. Что тут говорить, если сразу покорилось серебро континентального первенства – на полях Англии сильнее оказалась лишь Германия (1:2).

Да и вообще "Локомотива" ни разу не пропустила чемпионат Европы, что свидетельствует о ее классе и стабильности. Да, где-то откровенно не везло, где-то немного не хватило скиллов, как в 2012-м против Португалии, а где-то удалось прыгнуть выше головы.

2004-й – тоже год, когда Чехия, руководимая глубоко уважаемым Карелом Брюкнером, оформила медаль турнира. Кроме вышеупомянутых Шмицера, Поборского или Недведа были привлечены Петр Чех, Томаш Росицкий, Милан Барош, также солидный уровень удерживал опытный Ян Коллер. Вся эта смесь, взлелеянная тренером, гарантировала бронзу – набрала максимум очков в борьбе с Нидерландами (3:2), "бундестим" (2:1) и Латвией (2:1), а в плей-офф разобралась с Данией (3:0) и не догадалась, как раскусить "автобус" (0:1), предложенный Грецией Отто Рехагеля.

Если с ЧЕ проблемы отсутствуют, то на Мундиаль чехи попали только в 2006-м, где неожиданно спасовали перед Ганой (0:2) и не смогли отправиться в 1/8-ю (и это едва ли не лучшее поколение). В остальных случаях – сплошные беды. Или стыки, где был разгром от Бельгии в 2001-м, или более частые третьи места, причем с иногда большим отставанием от соперников.

История встреч с Украиной

Чехия мерялась силой с Украиной в пяти матчах и зафиксировала не слишком приятные цифры: два поражения, столько же ничьих и одну победу.

Дебютная встреча состоялась в сентябре 2011-го – мы готовились к домашнему Евро и приехали в Прагу, где получили на орехи (0:4). С одной стороны, ничего страшного – это все же "товарняк", а с другой – неприятно доставать из сетки четыре безотказных мяча. Олег Блохин изрядно наслушался от журналистов и болельщиков – 1:4 от Франции, 0:1, нанесенные Швецией, 2:3 – от Уругвая. Четыре проигрыша подряд изрядно беспокоили: всем казалось, что предстоящий ЧЕ превратится в катастрофу (к счастью, нет).

В августе 2012-го – еще один спарринг, но теперь 0:0 (так накапливалась магия "Арены Львов"). Тогда общественность обошлась без всякого негатива – "сине-желтые" провели первый матч после Евро, понравились заряженностью на борьбу, в конце концов, сделали это без Шевченко, не так давно завершившего карьеру.

Следующими поединками руководил непосредственно Андрей Николаевич. Чехия выпала в Лиге наций и создала трудности – Патрик Шик огорчил Пятова на четвертой минуте, однако мы перевернули ход, ответив точными ударами Евгения Коноплянки и Александра Зинченко.

Через месяц, в октябре 2018-го, Ярослав Шилгавы попытался исправить ошибки, допущенные Карелом Яролимом, впрочем, также не нашел рычагов сопротивления – Руслан Малиновский пробил издали и пушечным выстрелом "прошил" Иржи Павленку.

Последний поединок произошел в сентябре 2021-го – стороны обменялись голами (Шик отреагировал на взятие Виктора Корниенко). Что интересно, тогда защитник "Шахтера" и "Ворсклы" не просто принес результативное действие, но и вообще дал старт выступлениям за Украину.

Современное состояние

а) тренер

В последнее время местная тренерская школа вызывает вопросы. "Молодые" еще выросли и не доказали, поэтому "старым" приходится ходить по кругу – от клуба к сборной и наоборот (примерно такое же наблюдается в условных Нидерландах).

Иван Гашек, действующий рулевой "Локомотива", уже работал с коллективом в 2009-м – Петр Рада завалил квалификацию ЧМ-2010 (лишь две победы в шести играх), был справедливо выставлен за порог, поэтому срочно приглашали того, кто хотя бы довел дистанцию до конца.

Специалист спасся против Словакии (2:2), уничтожил Сан-Марино (7:0), одолел Польшу (2:0) и не придумал, как распечатать Северную Македонию (0:0). От пролонгации контракта отказался и отправился в путешествие по арабским странам. Что, кстати, для него привычно – на родине Гашек трудился мало (зато со "Спартой" завоевал два национальных золота).

"Аль-Васл", "Аль-Ахли", "Аль-Хиляль", "Катар СК", "Аль-Фуджайра", "Эмирейтс", Ливан – так и не заметишь сразу, что среди послужного списка есть опыт в "Страсбуре", "Виссел Кобе" и "Сент-Этьене". Чемпионат (2008/09) и Суперкубок ОАЭ (2009), Кубок наследного принца (2011/12) – вот такие награды в активе.

В январе 2024-го за Иваном вновь обратились. Шилгавы вывел Чехию на ЧЕ, а затем заявил, что эмоционально истощен (в частности, от нападок прессы), показал все, что мог показать, поэтому должен уйти. Федерация недолго думала с кандидатом и дала зеленый свет проверенному варианту – Гашек выдал безупречную серию (нокаутировал Норвегию, Армению, Мальту и Северную Македонию), однако на Евро вернул не туда.

Поражение Португалии (1:2) запомнилось обидным автоголом Робина Гранача и не совсем честно засчитанным мячом Франсишку Консейсана. Здесь неудача допускалась (все же братия Роберто Мартинеса считалась фаворитом), но чем занимались игроки, когда пересеклись с Грузией (1:1)? Это дебютант, против которого позарез нужно брать три зачетных балла – вместо этого команда нервничала, пропустила и могла пропустить еще больше, если бы под самый занавес матча Саба Лобжанидзе не влепил выше ворот.

Заключительный тур с Турцией (1:2) тоже лучше стереть из памяти – две красные карточки и бесславный вылет, хотя Чехия неплохо котировалась накануне. Тем не менее, Гашека оставили на посту – да, поругали, но, как и Лучано Спаллетти, дали возможность реабилитироваться. Посмотрим, получится ли.

б) команда

В 2021-м сборная сенсационно прошла Нидерланды (2:0), чем подняла планку ожиданий. Четвертьфинал ЧЕ – хорошее достижение, и тот состав реально этого заслужил. Прошло три года, и сейчас не все так радужно – Владимир Цоуфал и Томаш Соучек не молодеют, Алекс Крал, когда-то названный большим талантом, не перерос во что-то хорошее, а в воротах, вероятно, второй раз подряд появится Матей Коварж, дублер Лукаша Градецкого по "Байеру" (Йиндржих Станек травмирован).

Гашек обычно оперирует схемой 3-4-1-2 и выстроил костяк вокруг "Славии". Станек само собой, впереди трио Томаш Влчек (сейчас в лазарете) – Давид Зима – Ладислав Крейчи (в это трансферное окно присоединился к "Жироне"). Томаш Холеш, еще один пражанин, является альтернативой; единственной белой вороной в оборонительном звене выступает вышеупомянутый Гранач, воспитанник "Виктории" Пльзень.

Никогда не догадаетесь, чьи интересы представляют (или представляли) Лукаш Провод, Томаш Чори и Давид Юрасек, которому, как и Граначу, руку протянул "Хоффенхайм". Подчеркнем, что прессе и фанатскому комьюнити не нравится такая акцентированность (причем людей из чемпионской "Спарты" можно сосчитать по пальцам).

Если "пробежаться" по именам, то легионеров не так и хватает (некоторые только перебрались в зарубежные лиги и еще банально не доказали профпригодность). Томаш Чванчара никак не обретет стабильность в "Боруссии" Менхенгладбах (это же касается Адама Гложека), а Антонин Барак снует по арендам и все надеется повторно закрепиться в "Фиорентине". Остаётся верить лидерам, в частности, Патрику Шику – да, здоровье подводит, но моменты есть; вряд ли кто-то будет спорить с тем, что форвард способен решить всё в одиночку.

Итог

То, что сделала Грузия с нашим соперником несколькими днями ранее (1:4), продемонстрировало всю неидеальность Чехии. Конечно, не надо замыливать глаза этим результатом и рассчитывать на повторение, но трудно не заметить здоровенного слона в комнате. "Локомотива" уязвима, имеет проблемы, теряется, банально не знает, как действовать под должным давлением.

Не удивимся, если сборная попытается исправиться и понесётся вперёд (логично после подобного унижения). В распоряжении Гашека все же есть квалифицированные футболисты, прошедшие проверку большими турнирами – сомнительно, что они "поплывут" вот так во второй раз.

Мы также, к сожалению, уступили (1:2), однако с Албанией выглядели лучше – по крайней мере, не так бесхарактерно. Конечно, сейчас только ленивый не ругает Сергея Реброва, однако если выбирать между обеими командами, то мы отдадим предпочтение Украине.

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine, UA-Футбол