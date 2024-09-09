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Журналист сравнил сборную Украины с Польшей: Хорошие фамилии, плохие результаты, еще хуже игра. Нет идеи
У обеих национальных команд есть немало общих тенденций
Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: Adam Nurkiewicz
Польский журналист Пьотр Слонка прокомментировал поражение подопечных Реброва.
"Такое впечатление, что после матча с Польшей перед Евро-2024 в игре Украины что-то изменилось. Может быть, украинская сборная подхватила вирус от поляков?"
"Болельщики сборной теперь знают, что испытывали болельщиков Польши на протяжении многих лет. Хорошие фамилии, плохие результаты, еще хуже игра. Нет идеи", – написал Слонка в телеграмм-канале.
Отметим, что Польша на старте Дивизиона А Лиги наций провела два выездных поединка. "Бело-красные" обыграли Шотландию (3:2) и уступили Хорватии (0:1).
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