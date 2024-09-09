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Национальная сборная Украины
Национальная сборная Украины

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Журналист сравнил сборную Украины с Польшей: Хорошие фамилии, плохие результаты, еще хуже игра. Нет идеи

Национальная сборная Украины

У обеих национальных команд есть немало общих тенденций

Журналист сравнил сборную Украины с Польшей: Хорошие фамилии, плохие результаты, еще хуже игра. Нет идеи

Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: Adam Nurkiewicz

Новина українською

Польский журналист Пьотр Слонка прокомментировал поражение подопечных Реброва.

"Такое впечатление, что после матча с Польшей перед Евро-2024 в игре Украины что-то изменилось. Может быть, украинская сборная подхватила вирус от поляков?"

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"Болельщики сборной теперь знают, что испытывали болельщиков Польши на протяжении многих лет. Хорошие фамилии, плохие результаты, еще хуже игра. Нет идеи", – написал Слонка в телеграмм-канале.

Отметим, что Польша на старте Дивизиона А Лиги наций провела два выездных поединка. "Бело-красные" обыграли Шотландию (3:2) и уступили Хорватии (0:1).

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Источник:
BuckarooBanzai
Опубликовал: Александр Симченко
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