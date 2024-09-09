Федорчук: Не понимаю вызова Сидорчука, Степаненко, Ярмоленко и модели Таловерова

Олег Федорчук – о старте "сине-желтых" в Лиге наций.

“Реброву я ставлю 6.0. Он не сумел убедить футболистов, что нужно играть на результат. Мы играли так, будто выше по классу, чем албанцы. Но по Евро я этого не заметил. Мы с ними на одном уровне. Украина хотела продемонстрировать, что лучше держит мяч, но большинство команд в современном футболе за это не борются.

Я считаю, что Украина остается самой сильной командой в своей группе. Но по психологическому состоянию Грузия сейчас на первом месте. Нам нужно многое усилить, чтобы вытащить команду из этой ямы, куда мы себя загнали после матча с румынами. С Албанией была подобная игра".