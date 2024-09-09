  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Национальная сборная Украины
  4. Федорчук: Не понимаю вызова Сидорчука, Степаненко, Ярмоленко и модели Таловерова
В тренде
Национальная сборная Украины
Национальная сборная Украины

Национальная сборная Украины - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Федорчук: Не понимаю вызова Сидорчука, Степаненко, Ярмоленко и модели Таловерова

Национальная сборная Украины

У тренера есть вопросы к формированию заявки на матчи команды

Федорчук: Не понимаю вызова Сидорчука, Степаненко, Ярмоленко и модели Таловерова

Фото - Олександр Приходько, ЮА-Футбол

Новина українською

Олег Федорчук – о старте "сине-желтых" в Лиге наций.

“Реброву я ставлю 6.0. Он не сумел убедить футболистов, что нужно играть на результат. Мы играли так, будто выше по классу, чем албанцы. Но по Евро я этого не заметил. Мы с ними на одном уровне. Украина хотела продемонстрировать, что лучше держит мяч, но большинство команд в современном футболе за это не борются.

Я считаю, что Украина остается самой сильной командой в своей группе. Но по психологическому состоянию Грузия сейчас на первом месте. Нам нужно многое усилить, чтобы вытащить команду из этой ямы, куда мы себя загнали после матча с румынами. С Албанией была подобная игра".

Читайте такжеОлег Федорчук о поступке Ваната на Евро: Помните Балотелли? Это имеет тревожную тенденцию

"Но Ребров упорно продолжает вызывать одних и тех же футболистов, которые провалили чемпионат Европы. Такое ощущение, что мы на Евро преуспели и тренер всем доволен. Я не понимаю вызова Сидорчука, Степаненко, Ярмоленко и этой модели Таловерова. Такой результат и получаем, как на Евро”, – отметил специалист.

Второй поединок состоится завтра.

По теме
yellow-arrow
Журналист сравнил сборную Украины с Польшей: Хорошие фамилии, плохие результаты, еще хуже игра. Нет идеи
yellow-arrow
Украина в Лиге наций, Заря – Динамо, дерби Лондона и Каталонии. Расписание футбола на 9 – 15 сентября
yellow-arrow
UA-Футбол представляет соперника сборной Украины: Чехия
Олег Федорчук Национальная сборная Украины
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
Zbirna
Опубликовал: Александр Симченко
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
15 000 грн
На сайт
2
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости