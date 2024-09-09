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Федорчук: Не понимаю вызова Сидорчука, Степаненко, Ярмоленко и модели Таловерова
У тренера есть вопросы к формированию заявки на матчи команды
Фото - Олександр Приходько, ЮА-Футбол
Олег Федорчук – о старте "сине-желтых" в Лиге наций.
“Реброву я ставлю 6.0. Он не сумел убедить футболистов, что нужно играть на результат. Мы играли так, будто выше по классу, чем албанцы. Но по Евро я этого не заметил. Мы с ними на одном уровне. Украина хотела продемонстрировать, что лучше держит мяч, но большинство команд в современном футболе за это не борются.
Я считаю, что Украина остается самой сильной командой в своей группе. Но по психологическому состоянию Грузия сейчас на первом месте. Нам нужно многое усилить, чтобы вытащить команду из этой ямы, куда мы себя загнали после матча с румынами. С Албанией была подобная игра".
"Но Ребров упорно продолжает вызывать одних и тех же футболистов, которые провалили чемпионат Европы. Такое ощущение, что мы на Евро преуспели и тренер всем доволен. Я не понимаю вызова Сидорчука, Степаненко, Ярмоленко и этой модели Таловерова. Такой результат и получаем, как на Евро”, – отметил специалист.
Второй поединок состоится завтра.
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