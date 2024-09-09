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Сенькив: Украина играла привычно при Реброве. Эту команду легко прочитать, раскусить и нейтрализовать

Национальная сборная Украины
Обновлено

Спортивный журналист отреагировал на выступление сине-желтых

Сенькив: Украина играла привычно при Реброве. Эту команду легко прочитать, раскусить и нейтрализовать

Фото - Олександр Приходько, ЮА-Футбол

Новина українською

Андрей Сенькив перечислил слабые стороны национальной команды.

“Фактически мы увидели копию матча Украина – Румыния. Одна команда чётко знала, как должна защищаться и атаковать, другая не знала ни первого, ни второго. Албания не придумала ничего удивительного. Эпизодический интенсивный прессинг – паника у соперника. Грамотный средний блок – выноси соперником куда угодно. Все игроки по линии мяча – соперник не может найти лазейку.

Украина играла привычно при Реброве. С мячом – тройка позади, два игрока в ширине, два центрхава, два инсайда, один форвард. Минимум движения (кроме отрезка во втором тайме), минимум продуманных взаимодействий, минимум запутываний соперники (иногда – когда Цыганков заходил внутрь). Эту команду слишком легко прочитать, слишком легко раскусить и нейтрализовать. Ноль сложных задач для соперника”.

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“И нельзя сказать, что было тяжело, потому что Албания играла в автобус. Нам было тяжело и когда соперник высоко поджимал, давая нам пространство. Нам было тяжело во время стандартов. Нам было тяжело банально не терять игроков на подступах к штрафной. Да и в переходных фазах тоже тяжело. Нам просто тяжело играть в этот футбол".

"Элементарная, самая простая, но организация полностью уничтожила сборную Украины. И это уже становится не случайностью, а закономерностью. И оно не зависит от кадров, перестановок слагаемых или новичков. Оно зависит исключительно и полностью от тренера. Ребров – аут, что ли?”, – написал Сенькив в Х.

В последних 7 матчах "сине-желтые" выиграли дважды.

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Сергей Ребров Национальная сборная Украины Андрей Сенькив
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Источник:
Андрій Сеньків
Опубликовал: Александр Симченко
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