Сенькив: Украина играла привычно при Реброве. Эту команду легко прочитать, раскусить и нейтрализовать

Андрей Сенькив перечислил слабые стороны национальной команды.

“Фактически мы увидели копию матча Украина – Румыния. Одна команда чётко знала, как должна защищаться и атаковать, другая не знала ни первого, ни второго. Албания не придумала ничего удивительного. Эпизодический интенсивный прессинг – паника у соперника. Грамотный средний блок – выноси соперником куда угодно. Все игроки по линии мяча – соперник не может найти лазейку.

Украина играла привычно при Реброве. С мячом – тройка позади, два игрока в ширине, два центрхава, два инсайда, один форвард. Минимум движения (кроме отрезка во втором тайме), минимум продуманных взаимодействий, минимум запутываний соперники (иногда – когда Цыганков заходил внутрь). Эту команду слишком легко прочитать, слишком легко раскусить и нейтрализовать. Ноль сложных задач для соперника”.