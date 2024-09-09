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Цыганык: С ностальгией вспоминаю Петракова. То, что строит Ребров, не имеет перспективы
Журналист признал, что предыдущий тренер работал лучше
Фото - Олександр Приходько, ЮА-Футбол
Игорь Цыганык не видит будущего у национальной команды под руководством Реброва.
“Мы контролируем мяч, мы снова контролируем этот мяч. Мне кажется, что у меня уже от этого крыша едет. Я уже устал от этих разговоров, что "мы будем контролировать мяч". И что нам это даст? Уже забыл, когда сборная Украины просто вышла и кого-то хлопнула без вопросов. Чтобы вышла и без вопросов 3:0, загнала и все”.
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“Я много наезжал на Петракова, потому что мне казалось, что он строит достаточно примитивный футбол. Было ощущение, что качество исполнителей позволяло играть гораздо интереснее. Однако сейчас я с ностальгией вспоминаю Петракова.
То, что сейчас строит Ребров, не имеет перспективы. Я не верю, что эта команда сыграет в то, что он хочет. Либо Реброву нужно меняться, либо менять футболистов на тех, кто будет выполнять его задачи. Нынешние игроки не готовы или не хотят делать то, что требует от них тренер”, – считает комментатор.
Контракт Реброва с УАФ действует до 30 июля 2026 года.
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