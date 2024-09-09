  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Национальная сборная Украины
  4. Цыганык: С ностальгией вспоминаю Петракова. То, что строит Ребров, не имеет перспективы
В тренде
Национальная сборная Украины
Национальная сборная Украины

Национальная сборная Украины - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Цыганык: С ностальгией вспоминаю Петракова. То, что строит Ребров, не имеет перспективы

Национальная сборная Украины

Журналист признал, что предыдущий тренер работал лучше

Цыганык: С ностальгией вспоминаю Петракова. То, что строит Ребров, не имеет перспективы

Фото - Олександр Приходько, ЮА-Футбол

Новина українською

Игорь Цыганык не видит будущего у национальной команды под руководством Реброва.

“Мы контролируем мяч, мы снова контролируем этот мяч. Мне кажется, что у меня уже от этого крыша едет. Я уже устал от этих разговоров, что "мы будем контролировать мяч". И что нам это даст? Уже забыл, когда сборная Украины просто вышла и кого-то хлопнула без вопросов. Чтобы вышла и без вопросов 3:0, загнала и все”.

  • Больше новостей из мира футбола читайте в режиме Live в Telegram UA-Football

“Я много наезжал на Петракова, потому что мне казалось, что он строит достаточно примитивный футбол. Было ощущение, что качество исполнителей позволяло играть гораздо интереснее. Однако сейчас я с ностальгией вспоминаю Петракова.

То, что сейчас строит Ребров, не имеет перспективы. Я не верю, что эта команда сыграет в то, что он хочет. Либо Реброву нужно меняться, либо менять футболистов на тех, кто будет выполнять его задачи. Нынешние игроки не готовы или не хотят делать то, что требует от них тренер”, – считает комментатор.

Контракт Реброва с УАФ действует до 30 июля 2026 года.

По теме
yellow-arrow
Леоненко: В сборной мне понравилась только прическа Цыганкова. Ребров доработает контракт. Они же друзья с Шевченко
yellow-arrow
Сенькив: Украина играла привычно при Реброве. Эту команду легко прочитать, раскусить и нейтрализовать
yellow-arrow
Федорчук: Не понимаю вызова Сидорчука, Степаненко, Ярмоленко и модели Таловерова
Сергей Ребров Национальная сборная Украины Игорь Цыганык Александр Петраков
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
Ігор Циганик
Опубликовал: Александр Симченко
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
15 000 грн
На сайт
2
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости