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Леоненко: В сборной мне понравилась только прическа Цыганкова. Ребров доработает контракт. Они же друзья с Шевченко
Бывший форвард Динамо – об игре сине-желтых и контракте тренера
Фото - Олександр Приходько, ЮА-Футбол
Виктор Леоненко подверг критике футболистов и высказался о дальнейшем сотрудничестве Реброва и УАФ.
“Из углового нам забили глупый мяч. Мы тоже такой забили, когда вратарь албанцев ошибся. Конопля отличился случайным голом, потому что моментов у нас не было. После замен ударов у нас стало больше, но угрозы они не несли. У албанского вратаря не было таких сэйвов, как у Трубина. Что только албанцы не делали, даже пятками играли!
Но мне даже разбирать эту игру неинтересно, потому что за 90 минут мы создали полтора момента.
О регбисте у нас только и пишут, хотя в Англии его матерят постоянно. Конечно, Кабаев может его заменить. Хотя после вчерашней игры мне вообще никто не нравится в сборной Украины”.
“У сборной Украины мне понравилась только прическа Цыганкова. Наверное, он уснул в парикмахерской. А может, отращивает себе дреды, как афроамериканцы в НБА. Смотрю, сейчас у всех футболистов виски подстрижены, и это не только у нашей команды. Они что, панками себя почувствовали?
У нас Фоменко, царство ему небесное, тоже считал, что виновата всегда команда, но только не тренер. Я думаю, что Ребров доработает контракт. Они друзья с Шевченко, поэтому, наверное, доработает. Хотя если его начнут критиковать все подряд, то может и не доработать. Но тогда придется платить неустойку, а я не знаю, есть ли в УАФ на это деньги”, – считает экс-нападающий киевлян.
Контракт главного тренера сборной действует до середины 2026 года.
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