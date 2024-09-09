Леоненко: В сборной мне понравилась только прическа Цыганкова. Ребров доработает контракт. Они же друзья с Шевченко

Виктор Леоненко подверг критике футболистов и высказался о дальнейшем сотрудничестве Реброва и УАФ.

“Из углового нам забили глупый мяч. Мы тоже такой забили, когда вратарь албанцев ошибся. Конопля отличился случайным голом, потому что моментов у нас не было. После замен ударов у нас стало больше, но угрозы они не несли. У албанского вратаря не было таких сэйвов, как у Трубина. Что только албанцы не делали, даже пятками играли!

Но мне даже разбирать эту игру неинтересно, потому что за 90 минут мы создали полтора момента.

О регбисте у нас только и пишут, хотя в Англии его матерят постоянно. Конечно, Кабаев может его заменить. Хотя после вчерашней игры мне вообще никто не нравится в сборной Украины”.