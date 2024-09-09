  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Национальная сборная Украины
  4. Леоненко: В сборной мне понравилась только прическа Цыганкова. Ребров доработает контракт. Они же друзья с Шевченко
В тренде
Национальная сборная Украины
Национальная сборная Украины

Национальная сборная Украины - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Леоненко: В сборной мне понравилась только прическа Цыганкова. Ребров доработает контракт. Они же друзья с Шевченко

Национальная сборная Украины

Бывший форвард Динамо – об игре сине-желтых и контракте тренера

Леоненко: В сборной мне понравилась только прическа Цыганкова. Ребров доработает контракт. Они же друзья с Шевченко

Фото - Олександр Приходько, ЮА-Футбол

Новина українською

Виктор Леоненко подверг критике футболистов и высказался о дальнейшем сотрудничестве Реброва и УАФ.

“Из углового нам забили глупый мяч. Мы тоже такой забили, когда вратарь албанцев ошибся. Конопля отличился случайным голом, потому что моментов у нас не было. После замен ударов у нас стало больше, но угрозы они не несли. У албанского вратаря не было таких сэйвов, как у Трубина. Что только албанцы не делали, даже пятками играли!

Но мне даже разбирать эту игру неинтересно, потому что за 90 минут мы создали полтора момента.
О регбисте у нас только и пишут, хотя в Англии его матерят постоянно. Конечно, Кабаев может его заменить. Хотя после вчерашней игры мне вообще никто не нравится в сборной Украины”.

Читайте такжеЛеоненко - о Зинченко: Блондинчик на войну собирается. Я уже устал его встречать на вокзале

“У сборной Украины мне понравилась только прическа Цыганкова. Наверное, он уснул в парикмахерской. А может, отращивает себе дреды, как афроамериканцы в НБА. Смотрю, сейчас у всех футболистов виски подстрижены, и это не только у нашей команды. Они что, панками себя почувствовали?

У нас Фоменко, царство ему небесное, тоже считал, что виновата всегда команда, но только не тренер. Я думаю, что Ребров доработает контракт. Они друзья с Шевченко, поэтому, наверное, доработает. Хотя если его начнут критиковать все подряд, то может и не доработать. Но тогда придется платить неустойку, а я не знаю, есть ли в УАФ на это деньги”, – считает экс-нападающий киевлян.

Контракт главного тренера сборной действует до середины 2026 года.

По теме
yellow-arrow
Цыганык: С ностальгией вспоминаю Петракова. То, что строит Ребров, не имеет перспективы
yellow-arrow
Сенькив: Украина играла привычно при Реброве. Эту команду легко прочитать, раскусить и нейтрализовать
yellow-arrow
Федорчук: Не понимаю вызова Сидорчука, Степаненко, Ярмоленко и модели Таловерова
Виктор Леоненко Национальная сборная Украины
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
Sport-express
Опубликовал: Александр Симченко
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
15 000 грн
На сайт
2
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости