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Вацко: Лев матча – это лучший из худших. Я бы отдал голос за Миколенко

Национальная сборная Украины

Комментатор отметил выступление защитника Эвертона

Вацко: Лев матча – это лучший из худших. Я бы отдал голос за Миколенко

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Виктор Вацко считает, что представитель мерсисайдцев сыграл лучше на фоне партнеров по сборной.

“Если бы я выбирал “Льва матча”, то это был бы лучший из худших. Я бы отдал свой голос за Виталия Миколенко. Тот, к кому, пожалуй, меньше всего претензий по поводу игры.

Активный на поле, только 18% брака в действиях, очень солидный в борьбе, выиграл 7/8 единоборств, голевую передачу сделал. Потому, наверное, Миколенко”, – заявил журналист.

Виталий провел 44-й поединок в составе "сине-желтых".

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Национальная сборная Украины Виктор Вацко Виталий Миколенко
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Источник:
Вацко Livе
Опубликовал: Александр Симченко
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