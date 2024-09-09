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Вацко: Лев матча – это лучший из худших. Я бы отдал голос за Миколенко
Комментатор отметил выступление защитника Эвертона
Getty Images/Global Images Ukraine
Виктор Вацко считает, что представитель мерсисайдцев сыграл лучше на фоне партнеров по сборной.
“Если бы я выбирал “Льва матча”, то это был бы лучший из худших. Я бы отдал свой голос за Виталия Миколенко. Тот, к кому, пожалуй, меньше всего претензий по поводу игры.
Активный на поле, только 18% брака в действиях, очень солидный в борьбе, выиграл 7/8 единоборств, голевую передачу сделал. Потому, наверное, Миколенко”, – заявил журналист.
Виталий провел 44-й поединок в составе "сине-желтых".
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