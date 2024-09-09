Вацко: Лев матча – это лучший из худших. Я бы отдал голос за Миколенко

Виктор Вацко считает, что представитель мерсисайдцев сыграл лучше на фоне партнеров по сборной.

“Если бы я выбирал “Льва матча”, то это был бы лучший из худших. Я бы отдал свой голос за Виталия Миколенко. Тот, к кому, пожалуй, меньше всего претензий по поводу игры.

Активный на поле, только 18% брака в действиях, очень солидный в борьбе, выиграл 7/8 единоборств, голевую передачу сделал. Потому, наверное, Миколенко”, – заявил журналист.