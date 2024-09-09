Определилась бригада арбитров на матч Чехия - Украина

УЕФА назначил судейскую бригаду на матч 2-го тура Лиги наций-2024/2025 в группе В1 между Чехией и Украиной.

Главным арбитром будет Джон Битон из Шотландии. Его ассистентами выступят Макфарлен и Дэвид Макгичи. Четвертым арбитром станет Мэттью Макдермид.

За систему VAR будет отвечать Эндрю Даллас, его помощник - Стивен Маклин. Оба тоже шотландцы.

Напомним, поединок Чехия - Украины состоится во вторник, 10 сентября на стадионе "Фортуна Арена" в Праге. Начало - в 21:45 по киевскому времени.