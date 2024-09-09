Национальная сборная Украины - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Определилась бригада арбитров на матч Чехия - Украина
Все судьи - из Шотландии
Фото - Олександр Приходько, UA-Футбол
УЕФА назначил судейскую бригаду на матч 2-го тура Лиги наций-2024/2025 в группе В1 между Чехией и Украиной.
Главным арбитром будет Джон Битон из Шотландии. Его ассистентами выступят Макфарлен и Дэвид Макгичи. Четвертым арбитром станет Мэттью Макдермид.
За систему VAR будет отвечать Эндрю Даллас, его помощник - Стивен Маклин. Оба тоже шотландцы.
Напомним, поединок Чехия - Украины состоится во вторник, 10 сентября на стадионе "Фортуна Арена" в Праге. Начало - в 21:45 по киевскому времени.
Популярное сейчас
- Цыганык: С ностальгией вспоминаю Петракова. То, что строит Ребров, не имеет перспективы
- Федорчук: Не понимаю вызова Сидорчука, Степаненко, Ярмоленко и модели Таловерова
- 39-летний Роналду приносит победу. Португалия — Шотландия 2:1. Видео голов и обзор матча
- Довбик не сыграет за сборную Украины в сентябрьских матчах
- "Наша вселенная". Защитник Динамо впервые стал отцом
- Известный экс-игрок Шахтера создал аккаунт в OnlyFans