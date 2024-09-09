Косырин: Достаточно было посмотреть на Мудрика, который, улыбаясь, лузгал семечки

Бывший нападающий национальной сборной Украины Александр Косырин поделился мыслями от поражения подопечных Сергея Реброва в стартовом матче Лиги наций с Албанией (1:2).

"Почему так болезненно воспринимается эта неудача? Потому что хуже всего, когда не оправдывают надежд, ведь перед поединком большинство экспертов считали фаворитами украинцев. К сожалению, все закончилось волевой победой албанцев, которую никак не назовешь незаслуженной. У наших было преимущество только в контроле мяча, но какая из этого выгода, когда до пушечных выстрелов издалека или точного последнего паса дело не доходило.

Сложно сказать почему такой беспомощной выглядела наша сборная у своих ворот при стандартах соперника и у владений гостей. Недооценила соперника? Не думаю, ведь ребята прекрасно понимали, как много значит старт в престижном турнире. А может не выкладывались на все сто процентов, чтобы без повреждений вернуться в свои клубы, где зарабатывают миллионы?

Не хочется в это верить, хотя определенные сомнения появились, когда во время телетрансляции в кадр попал Михаил Мудрик, который на трибуне, улыбаясь, щелкал семечки, совсем не переживая за своих партнеров, которым было туго.

Мне уже приходилось читать в послематчевых комментариях, что, мол, не те футболисты выступают за Украину. Но это выбор Сергея Реброва, который отвечает за результат. Будем надеяться, что еще не все потеряно, что состоялся мужской разговор и будут сделаны правильные выводы. Тем более, что украинская сборная не проваливала два поединка подряд. Поэтому в матче с чехами есть возможность реабилитироваться", - сказал Косырин.