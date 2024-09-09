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Национальная сборная Украины

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Косырин: Достаточно было посмотреть на Мудрика, который, улыбаясь, лузгал семечки

Национальная сборная Украины

Экс-нападающий сборной Украины прокомментировал поражение от Албании

Косырин: Достаточно было посмотреть на Мудрика, который, улыбаясь, лузгал семечки

dumskaya.net

Новина українською

Бывший нападающий национальной сборной Украины Александр Косырин поделился мыслями от поражения подопечных Сергея Реброва в стартовом матче Лиги наций с Албанией (1:2).

"Почему так болезненно воспринимается эта неудача? Потому что хуже всего, когда не оправдывают надежд, ведь перед поединком большинство экспертов считали фаворитами украинцев. К сожалению, все закончилось волевой победой албанцев, которую никак не назовешь незаслуженной. У наших было преимущество только в контроле мяча, но какая из этого выгода, когда до пушечных выстрелов издалека или точного последнего паса дело не доходило.

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Сложно сказать почему такой беспомощной выглядела наша сборная у своих ворот при стандартах соперника и у владений гостей. Недооценила соперника? Не думаю, ведь ребята прекрасно понимали, как много значит старт в престижном турнире. А может не выкладывались на все сто процентов, чтобы без повреждений вернуться в свои клубы, где зарабатывают миллионы?

Не хочется в это верить, хотя определенные сомнения появились, когда во время телетрансляции в кадр попал Михаил Мудрик, который на трибуне, улыбаясь, щелкал семечки, совсем не переживая за своих партнеров, которым было туго.

Мне уже приходилось читать в послематчевых комментариях, что, мол, не те футболисты выступают за Украину. Но это выбор Сергея Реброва, который отвечает за результат. Будем надеяться, что еще не все потеряно, что состоялся мужской разговор и будут сделаны правильные выводы. Тем более, что украинская сборная не проваливала два поединка подряд. Поэтому в матче с чехами есть возможность реабилитироваться", - сказал Косырин.

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Украина Албания Александр Косырин
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Источник:
Sport.ua
Опубликовал: Алина Ерофеева
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