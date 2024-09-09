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"Чехия будет свирепым, злым зверем". Кучер - о втором матче Украины в Лиге наций

Национальная сборная Украины

Экс-защитник сборной высказался о предстоящем матче сине-желтых

"Чехия будет свирепым, злым зверем". Кучер - о втором матче Украины в Лиге наций

scdnipro1.com.ua

Новина українською

Бывший защитник сборной Украины Александр Кучер высказался относительно предстоящего матча сине-желтых с Чехией во втором туре Лиги наций.

"Перед собственными фанами чехи будут пытаться реабилитироваться за поражение от грузин, поэтому ожидаю очень сложную игру во вторник. Чехи очень физически сильны. Исповедуют так называемый вертикальный футбол. Классно действуют на стандартах. Чехия во вторник будет свирепым, злым зверем.

А то, что сейчас много фанов критикует Реброва, то это понятно: выигрывает команда, проигрывает тренер. Эту истину еще никто не отменял. Но я уверен, что Сергей проведет серьезный разговор с ребятами, проанализирует ошибки и сделает правильные выводы - и он, и его подопечные", - сказал Кучер.

Напомним, поединок Чехия - Украина состоится во вторник, 10 сентября на стадионе "Фортуна Арена" в Праге. Начало - в 21:45 по киевскому времени.

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Александр Кучер Украина Чехия
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Источник:
Український футбол
Опубликовал: Алина Ерофеева
Комментарии
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MaximSK (Киев)
09.09.2024 в 11:24
Если наша сборная проиграет чехам завтра, Ребров должен немедленно подать в отставку! Проваленное Евро, проваленный ЛН, если он после этого останется, это будет отсутствие здравого смысла. Переложить всю вину на игроков постоянно не получится, тренер должен нести всю ответственность за результат и игру команды
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Комментарии 4
MaximSK (Киев)
09.09.2024 в 11:24
Если наша сборная проиграет чехам завтра, Ребров должен немедленно подать в отставку! Проваленное Евро, проваленный ЛН, если он после этого останется, это будет отсутствие здравого смысла. Переложить всю вину на игроков постоянно не получится, тренер должен нести всю ответственность за результат и игру команды
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0
0
cucumber (Киев)
09.09.2024 в 11:12
Рєбров проведе чоловічу розмову перед грою, і ... вася огурцов
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storm_ua (Николаев)
09.09.2024 в 11:03
У нас очередной оракул по фамилии кучер...ну да, нас обыграют чехи, скорей всего разгромно, и что теперь? Каждый должен об этом трындеть?
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Вarcelinius
09.09.2024 в 10:27
И сойдутся два свирепых тушканчика и прольётся кровь.
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