"Чехия будет свирепым, злым зверем". Кучер - о втором матче Украины в Лиге наций

Бывший защитник сборной Украины Александр Кучер высказался относительно предстоящего матча сине-желтых с Чехией во втором туре Лиги наций.

"Перед собственными фанами чехи будут пытаться реабилитироваться за поражение от грузин, поэтому ожидаю очень сложную игру во вторник. Чехи очень физически сильны. Исповедуют так называемый вертикальный футбол. Классно действуют на стандартах. Чехия во вторник будет свирепым, злым зверем.

А то, что сейчас много фанов критикует Реброва, то это понятно: выигрывает команда, проигрывает тренер. Эту истину еще никто не отменял. Но я уверен, что Сергей проведет серьезный разговор с ребятами, проанализирует ошибки и сделает правильные выводы - и он, и его подопечные", - сказал Кучер.