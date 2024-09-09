Хлус: Сборники зарабатывают большие деньги, наверное, оторвались от земли

Бывший нападающий киевского "Динамо" и одесского "Черноморца" Виктор Хлус поделился своими мыслями об игре сборной Украины в стартовом матче Лиги нацией с Албанией (1:2).

– Могу сказать лишь одно: в игре было четко видно, что люди, которые зарабатывают большие деньги, видимо, оторвались от земли. Как показал матч с Албанией, отдачи в их действиях почти не прослеживается. У этих людей было какое-то спокойствие. Повторюсь: они хорошо зарабатывают, хорошо едят – так зачем перетруждаться, перебегать? Об этом могу судить по простому примеру. Во вчерашнем поединке минут за десять до финального свистка был эпизод: игрок сборной Албании "тянет" левым флангом мяч метров, наверное, с восемьдесят. На скорости. А наших игроков бегут трое, из них двое отстают от албанца. Причем, один из них незадолго до этого вышел на замену. Для меня, как для простого украинца, смотревшего по телетрансляции этот матч, подобное удивляет. Чтобы в такое сложное для нашей страны время футболисты себя так вели – это нонсенс. Да выйди ты на поле на этих десять-пятнадцать минут – и отработай на все сто процентов. У тебя же будет после этого два дня, чтобы восстановиться к следующей игре. Но нет: зачем перегружать свой организм, если у меня все в порядке? Человек выходит на заключительную часть матча – и уже через несколько минут становится заметно, что он уставший. Это уже называется... Впрочем, не стану говорить, потому что так и хочется плохое слово употребить.

– А что скажете о тактике сборной Украины в матче с албанцами?

– Мне кажется, что тот вариант тактического построения, который использовала наша команда, был не креативным. Просто поставили людей на определенные позиции – и все. Да, на каждом месте играл довольно сильный игрок. А вот командных действий вообще не было. Скажите мне, как такое может быть, чтобы за весь первый тайм вообще не ударить по воротам? И это о команде, которая ставит перед собой высокие цели и у которой половина футболистов выступает в топ-клубах Европы. Для меня это непонятно. Если в таком же плане наши ребята будут продолжать играть – без самоотдачи и креатива, то ждать от сборной Украины вообще ничего.

– Как думаете, какие меры должен принять тренерский штаб нашей национальной команды перед следующей игрой Лиги наций с Чехией?

– Перед тем, как вызвать футболистов в сборную для участия в тренировочном сборе, предшествующем очередным матчам, Сергей Ребров, видимо, просматривал не одну игру с их участием. Уверен, что у него есть видение и план игры. Однако мне кажется, что на данном этапе сочетание молодости и опыта оказались несовместимыми. Ведь молодые футболисты украинской сборной очень робкие. Вот смотришь, скажем, на такого же возраста игроков Франции или Италии, и убеждаешься в том, что приезжая в национальную команду, они ценят предоставленный им шанс. И используют его с максимальной отдачей, без каких-либо опасений. При этом часть игровой нагрузки берут на себя. А у нас все почему-то по-другому. Зрелые футболисты из числа ветеранов сборной еще как-то играют, а молодежь, в отличие от игры за клубы, в главной команде страны делать это не способна. Возможно, из-за того, что на них идет какое-то давление, в их исполнении и ничего не видно.

– Что бы вы пожелали молодым футболистам?

– Мне хочется только одного: чтобы они пересмотрели свое отношение к делу. Да, тяжело. Да, два дня между официальными матчами Лиги наций мало для того, чтобы перестроиться. Но как бы там ни было, а в современном футболе на первом месте стоит самоотдача. Нельзя играть вполсилы или пытаться обыграть соперника, выкладываясь только на 90 процентов. Даже с Албанией.

Те времена, когда можно было легко победить команду из не слишком развитой футбольной страны, уже прошли. Сейчас все соперники физически крепкие, все умеют играть в футбол. Так вот, к тем 90 процентам нужно еще добавлять 10, как делают все сборные. Тем более, что каждая из представителей группы В1 – те же Грузия, Чехия и Албания – практически равные по уровню команды. У всех на первом месте стоят самоотдача и креатив.

– Кого из них выделили бы особенно?

– Грузинскую сборную. Почему я именно ее выделяю? Объясню. В этой команде есть креативные игроки, которые могут взять на себя ответственность и решить итог матча. У сборной Украины, к сожалению, таких футболистов практически нет. Вижу только зависимость друг от друга: если кто-то сделает передачу, если кто-то замкнет, если кто-то будет в нужном месте... А вот такого креативного исполнителя, который мог бы самостоятельно создать момент и самостоятельно его реализовать, я пока на поле в исполнении украинских футболистов не вижу. Когда-то мне нравился Судаков, который действительно брал на себя ответственность и "тянул" команду. Но теперь вижу, что он или остановился в мастерстве, или имеет не ту форму. Я в нем начал разочаровываться, - сказал Хлус.