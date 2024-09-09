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Маркевич: Я ожидал несколько иного стартового состава с Албанией

Национальная сборная Украины
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Известный тренер - о поражении сборной Украины в 1-м туре Лиги наций

Маркевич: Я ожидал несколько иного стартового состава с Албанией

Фото: ФК Карпати

Новина українською

Заслуженный тренер Украины Мирон Маркевич проанализировал поражение национальной команды в матче 1-го тура Лиги наций против Албании (1:2).

- Если откровенно, то я ожидал несколько иного стартового состава с албанцами. Ведь было очевидно, что соперник будет действовать от обороны и поэтому напрашивалось появление с первых минут Андрея Ярмоленко, с его умением обострить ситуацию на своем фланге и Александра Зинченко, который может сделать точный последний пас, точно пробить издали. Пожалуй, уместным было бы и появление Тараса Степаненко, к сожалению, поединок с албанцами показал, что кроме него у нас никто не умеет отбирать мяч. Опорник Владимир Бражко с этими функциями не справился, в конце концов, слабо сыграли и другие полузащитники.

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- Украинцы имели довольно заметное преимущество в контроле мяча, но это каких-то весомых дивидендов не принесло. Почему?

- Это как раз тот случай, когда контроль мяча был разве что для статистики. Наши практически ничего не делали возле владений гостей, чтобы усложнить им жизнь. Чем ближе было к воротам, тем медленнее номинальные хозяева действовали, хотя должно быть наоборот. Вот почему албанцы легко разгадывали нехитрые ходы украинцев. Хотя почему бы при потере мяча сразу не прессинговать визави, заставляя принимать ошибочные решения. Этого не было сделано как раз из-за нежелания играть в отборе. А когда албанцы без сопротивления переходили на нашу половину поля, то смело вступали в единоборства, отодвигая игру от своих ворот.

Кстати, не исключено, что все для украинцев могло закончиться счастливо, если бы они не позволили албанцам быстро сравнять счет. Это придало уверенности сопернику, - считает Мирон Богданович.

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Мирон Маркевич Украина Албания
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Источник:
Sport.ua
Опубликовал: Алина Ерофеева
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