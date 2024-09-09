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Конопля: Рад, что забил, но это просто гол, потому что он не помог команде
Сборная Украины уступила Албании в стартовом матче Лиги наций
Фото - Олександр Приходько, UA-Футбол
Защитник сборной Украины Ефим Конопля поделился мыслями относительно поражения в Лиге наций-2024/2025 от команды Албании (1:2).
"Я считаю, что мы превосходили соперника на протяжении всего времени вплоть до этого стандарта. Стандарт внес свои коррективы. После него мы как будто оправились, но все равно пропустили с контратаки. Мы нанесли больше ударов по воротам, больше владели мячом и контролировали игру, но футбол состоит из моментов. Несколько моментов - и, к сожалению, мы проиграли.
Мой гол? Я знал, что Виталий Миколенко очень хорошо подает. Я ждал, что, возможно, мяч дойдет до дальней стойки. Повезло, что так хорошо попал. Вратарь не ждал, был неудобный удар. Рад, конечно, что забил, но это просто гол, потому что он не помог команде", - сказал Конопля.
Напомним, что в сентябре сборная Украины проведет еще один матч в группе В1 Лиги наций-2024/2025 в Праге - 10-го числа сине-желтые на стадионе Eden Arena сыграют выездной поединок против Чехии.
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