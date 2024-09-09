Маркевич - о матче с Чехией: Следует бросить в бой Степаненко, Ярмоленко, Зинченко

Заслуженный тренер Украины Мирон Маркевич поделился ожиданиями от поединка сине-желтых с Чехией в рамках 2-го тура Лига наций.

"Надо воспользоваться тем, что чехам после такого нокдауна (поражение от Грузии 1:4 - прим.), сложно будет быстро оправиться. Поскольку значение этого поединка будет велико, то, пожалуй, Сергею Реброву стоит сделать ставку на опыт.

Как по мне, следует бросить в бой Степаненко, Ярмоленко, Зинченко. Каждый из них не только качественный игрок, но и боец. Завтра очень многое будет зависеть от того, у кого характер окажется крепче. Я верю в нашу сборную, что она в ключевой момент порадует сплоченностью и мастерством", - сказал Мирон Маркевич.