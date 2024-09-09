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Маркевич - о матче с Чехией: Следует бросить в бой Степаненко, Ярмоленко, Зинченко

Национальная сборная Украины

Мирон Богданович считает, что в игре с чехами нужно выпустить игроков с большим опытом

Маркевич - о матче с Чехией: Следует бросить в бой Степаненко, Ярмоленко, Зинченко

Фото: fckarpaty.org

Новина українською

Заслуженный тренер Украины Мирон Маркевич поделился ожиданиями от поединка сине-желтых с Чехией в рамках 2-го тура Лига наций.

"Надо воспользоваться тем, что чехам после такого нокдауна (поражение от Грузии 1:4 - прим.), сложно будет быстро оправиться. Поскольку значение этого поединка будет велико, то, пожалуй, Сергею Реброву стоит сделать ставку на опыт.

Как по мне, следует бросить в бой Степаненко, Ярмоленко, Зинченко. Каждый из них не только качественный игрок, но и боец. Завтра очень многое будет зависеть от того, у кого характер окажется крепче. Я верю в нашу сборную, что она в ключевой момент порадует сплоченностью и мастерством", - сказал Мирон Маркевич.

Напомним, поединок Чехия - Украина состоится во вторник, 10 сентября на стадионе "Фортуна Арена" в Праге. Начало - в 21:45 по киевскому времени.

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Источник:
Sport.ua
Опубликовал: Алина Ерофеева
Комментарии
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Rich123 (Киев)
09.09.2024 в 16:07
своє вони вже відіграли, треба створювати нову молоду збірну, і нам потрібний новий тренер!!!!!
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Комментарии 8
Rich123 (Киев)
09.09.2024 в 16:07
своє вони вже відіграли, треба створювати нову молоду збірну, і нам потрібний новий тренер!!!!!
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жажа_the_best (Харьков)
09.09.2024 в 16:04
Мирон специально говорит чтобы играла черепаха Ярмоленко, полухромой Степаненко, чтобы Реброфф проиграл подал в отставку а он на его место стал. Однако какая же гроссмейстреццкая многоходовочка. Давайте поаплодируем Мирону Богдановичу!
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Вarcelinius
09.09.2024 в 15:38
О, ещё один пидстаркуватый пидстрахуй... Молодых надо ставить, пусть учатся та здобувають.
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Просто Квашин (Харків)
09.09.2024 в 15:49
гнида пархата... до яких пір ти путінська шльондра будеш гадити на наших футболістів та тренерів ? ...кончений обрізаний шлемазл, який втік до путіна та звідти обгавкує українців... ти су.ка смердюча діждешся ракету в голову !!! і тоді хор заспіває картавими голосами:
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Просто Квашин (Харків)
09.09.2024 в 15:50
І палєтят тут тєлєграми Радних і блізкіх ізвєстіть, Что барсєлох ваш больше нє вєрньотся. І нє прієдєт пагастіть. В углу заплачет Сара-мама, Смахньот слезу сосєд-атєц І новий парєнь барсєлоха не узнаєт, Как сладок ево абрєзаний канєц.
 
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Вarcelinius
09.09.2024 в 16:12
11 минут... Запаздываете курсант Какашкин, запаздываете... И чему вас только на российской ботоферме RQ/147 учат не понимаю. Инструкцию забыли? "Оппонент должен быть подвергнут шоку и смятению моментальным ответом на его комментарий." (раздел 2, параграф 4) Получите взыскание, курсант Какашкин, с удержанием из жалования. Начроту Финкельману будет дано указание.
 
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Геродот (Винница)
09.09.2024 в 15:27
Это что, шутка такая от Маркевича? Ярмола больше тайма вытянуть не может, далее пешком ходит. Степа потерял скорость и тоже всю игру не вытягивает. Осталось еще Сидорчука выпустить.
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Просто Квашин (Харків)
09.09.2024 в 15:51
Степаненко і Сидорчук - опорники, Васю....
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