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Национальная сборная Украины
Национальная сборная Украины

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Известно, кто будет комментировать матч Чехия - Украина

Национальная сборная Украины

Матч состоится во вторник, 10 сентября

Известно, кто будет комментировать матч Чехия - Украина

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Михаил Черныш Автор UA-Футбол
Новина українською

Во вторник, 10 сентября, состоится матч Лиги наций, в котором сборная Чехии примет сборную Украины. Матч начнется в 21:45.

Известно, кто будет комментировать этот матч в Украине.

Комментаторами на MEGOGO будут Вадим Скичко и Роберто Моралес.

На местных телеканалах Суспільного на матче Чехия - Украина будут работать комментаторы MEGOGO Виталий Кравченко и Сергей Лукьяненко.

Игру также будет транслировать Радио Промінь. Комментаторами там будут Вадим Корженко и Вадим Власенко.

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