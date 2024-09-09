Известно, кто будет комментировать матч Чехия - Украина

Во вторник, 10 сентября, состоится матч Лиги наций , в котором сборная Чехии примет сборную Украины. Матч начнется в 21:45.

Известно, кто будет комментировать этот матч в Украине.

Комментаторами на MEGOGO будут Вадим Скичко и Роберто Моралес.

На местных телеканалах Суспільного на матче Чехия - Украина будут работать комментаторы MEGOGO Виталий Кравченко и Сергей Лукьяненко.

Игру также будет транслировать Радио Промінь. Комментаторами там будут Вадим Корженко и Вадим Власенко.