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Известно, кто будет комментировать матч Чехия - Украина
Матч состоится во вторник, 10 сентября
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Во вторник, 10 сентября, состоится матч
Известно, кто будет комментировать этот матч в Украине.
Комментаторами на MEGOGO будут Вадим Скичко и Роберто Моралес.
На местных телеканалах Суспільного на матче Чехия - Украина будут работать комментаторы MEGOGO Виталий Кравченко и Сергей Лукьяненко.
Игру также будет транслировать Радио Промінь. Комментаторами там будут Вадим Корженко и Вадим Власенко.
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