Маркевич: В матче с Албанией Трубин нерешительно играл на выходах и заставлял нервничать защитников

Заслуженный тренер Украины Мирон Маркевич высказался по персоналиям наших игроков в матче 1-го тура Лиги наций против Албании (1:2).

– После матча в СМИ развернулась дискуссия между экспертами, сказалось ли отсутствие травмированных Михаила Мудрика и Артема Довбика.

– Думаю, что нет. Ведь они действуют в схожей манере с Владиславом Кабаевым и Романом Яремчуком. К тому же, неизвестно, в каких кондициях находится Мудрик, который не имеет достаточной игровой практики на клубном уровне тогда, как Кабаев сейчас феерит в "Динамо".

– Но именно позиционная ошибка Кабаева стоила нашей сборной второго пропущенного мяча.

– В том игровом эпизоде не обошлось без коллективной недоработки, хотя трудно понять почему Кабаев банально не подстраховал Виталия Миколенко, который бросился помогать вратарю Анатолию Трубину.

– Чем можно объяснить ощутимое преимущество албанцев при розыгрыше стандартных положений, хотя в их составе нет гренадеров?

– Домашними заготовками и правильным выбором позиции. Заставлял нервничать защитников и Трубин, нерешительно действовавший на выходах, хотя с его ростом он должен был быть хозяином в своих владениях.