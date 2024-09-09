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Маркевич: В матче с Албанией Трубин нерешительно играл на выходах и заставлял нервничать защитников
Специалист прошелся по персоналиям наших игроков в матче с Албанией
Фото: УАФ
Заслуженный тренер Украины Мирон Маркевич высказался по персоналиям наших игроков в матче 1-го тура
– После матча в СМИ развернулась дискуссия между экспертами, сказалось ли отсутствие травмированных Михаила Мудрика и Артема Довбика.
– Думаю, что нет. Ведь они действуют в схожей манере с Владиславом Кабаевым и Романом Яремчуком. К тому же, неизвестно, в каких кондициях находится Мудрик, который не имеет достаточной игровой практики на клубном уровне тогда, как Кабаев сейчас феерит в "Динамо".
– Но именно позиционная ошибка Кабаева стоила нашей сборной второго пропущенного мяча.
– В том игровом эпизоде не обошлось без коллективной недоработки, хотя трудно понять почему Кабаев банально не подстраховал Виталия Миколенко, который бросился помогать вратарю Анатолию Трубину.
– Чем можно объяснить ощутимое преимущество албанцев при розыгрыше стандартных положений, хотя в их составе нет гренадеров?
– Домашними заготовками и правильным выбором позиции. Заставлял нервничать защитников и Трубин, нерешительно действовавший на выходах, хотя с его ростом он должен был быть хозяином в своих владениях.
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