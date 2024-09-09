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Мудрик вернулся в общую группу сборной Украины перед матчем с Чехией
В целом, как заявил Сергей Ребров, все готовы к матчу
Фото - Олександр Приходько, ЮА-Футбол
Вингер
Об этом сообщил главный тренер нашей команды Сергей Ребров на предматчевой пресс-конференции.
Также тренер добавил, что у некоторых игроков есть микроповреждения, но все готовы к матчу.
Напомним, что Мудрик пропустил недавний матч ЛН против Албании (1:2) из-за повреждения.
Ну и отметим, что матч Чехия – Украина состоится во вторник, 10 сентября, и начнется в 21:45.
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