Мудрик вернулся в общую группу сборной Украины перед матчем с Чехией

Вингер сборной Украины Михаил Мудрик вернулся к тренировкам в общей группе команды перед матчем Лиги наций с Чехией.

Об этом сообщил главный тренер нашей команды Сергей Ребров на предматчевой пресс-конференции.

Также тренер добавил, что у некоторых игроков есть микроповреждения, но все готовы к матчу.

Напомним, что Мудрик пропустил недавний матч ЛН против Албании (1:2) из-за повреждения.

Ну и отметим, что матч Чехия – Украина состоится во вторник, 10 сентября, и начнется в 21:45.