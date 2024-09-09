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Мудрик вернулся в общую группу сборной Украины перед матчем с Чехией

Национальная сборная Украины

В целом, как заявил Сергей Ребров, все готовы к матчу

Мудрик вернулся в общую группу сборной Украины перед матчем с Чехией

Фото - Олександр Приходько, ЮА-Футбол

Новина українською

Вингер сборной Украины Михаил Мудрик вернулся к тренировкам в общей группе команды перед матчем Лиги наций с Чехией.

Об этом сообщил главный тренер нашей команды Сергей Ребров на предматчевой пресс-конференции.

Также тренер добавил, что у некоторых игроков есть микроповреждения, но все готовы к матчу.

Напомним, что Мудрик пропустил недавний матч ЛН против Албании (1:2) из-за повреждения.

Ну и отметим, что матч Чехия – Украина состоится во вторник, 10 сентября, и начнется в 21:45.

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Известно, кто будет комментировать матч Чехия - Украина
Сергей Ребров Украина Чехия Михаил Мудрик
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Источник:
Ukrainian Assoсiation of Footbal
Опубликовал: Михаил Черныш
Комментарии
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Просто Квашин (Харків)
09.09.2024 в 18:51
Це добре
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Комментарии 1
avatar
Просто Квашин (Харків)
09.09.2024 в 18:51
Це добре
Ответить
1
1

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