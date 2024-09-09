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Тренер Чехии Гашек: Мы должны быть готовы к соответствующему настрою украинцев на матч с нами
Обе команды проиграли в 1-м туре Лиги наций
fotbal.cz
Главный тренер сборной Чехии Иван Гашек поделился ожиданиями от матча Лиги наций с Украиной.
"Изменения в стартовом составе на матч с Украиной по сравнению с игрой против Грузии обязательно будут. Сейчас я не буду обсуждать тактические схемы и наш план на поединок. Нам стоит изменить атмосферу в команде. Мы принимаем и понимаем критику от болельщиков и журналистов.
Мы смотрели игру Украины против Албании. Албанцы провели очень сильный матч, но и Украина действовала хорошо. Мы должны быть готовы к соответствующему настрою украинцев на встречу с нами.
Мы понимаем, что тактические схемы у украинцев и грузин разные, но и команда Реброва хорошо умеет играть на контратаках", - заявил Гашек.
Матч Чехия – Украина состоится во вторник, 10 сентября, и начнется в 21:45.
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