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Национальная сборная Украины

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Тренер Чехии Гашек: Мы должны быть готовы к соответствующему настрою украинцев на матч с нами

Национальная сборная Украины

Обе команды проиграли в 1-м туре Лиги наций

Тренер Чехии Гашек: Мы должны быть готовы к соответствующему настрою украинцев на матч с нами

fotbal.cz

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Главный тренер сборной Чехии Иван Гашек поделился ожиданиями от матча Лиги наций с Украиной.

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"Изменения в стартовом составе на матч с Украиной по сравнению с игрой против Грузии обязательно будут. Сейчас я не буду обсуждать тактические схемы и наш план на поединок. Нам стоит изменить атмосферу в команде. Мы принимаем и понимаем критику от болельщиков и журналистов.

Мы смотрели игру Украины против Албании. Албанцы провели очень сильный матч, но и Украина действовала хорошо. Мы должны быть готовы к соответствующему настрою украинцев на встречу с нами.

Мы понимаем, что тактические схемы у украинцев и грузин разные, но и команда Реброва хорошо умеет играть на контратаках", - заявил Гашек.

Матч Чехия – Украина состоится во вторник, 10 сентября, и начнется в 21:45.

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Источник:
УАФ
Опубликовал: Михаил Черныш
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