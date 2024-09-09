Ребров: Мы должны показать другой уровень настроя, реагировать на ту игру, которую показали против Албании

Главный тренер сборной Украины на предматчевой пресс-конференции поделился ожиданиями от матча Лиги наций с Чехией, который состоится во вторник, 10 сентября.

- Какова кадровая ситуация в команде? Будет ли готов сыграть Михаил Мудрик?

- Сегодня Михаил тренируется в общей группе. Насколько я вижу, есть микроповреждения, но игроки здоровы и готовы к завтрашнему поединку.

- Как вы чувствуете поддержку украинских болельщиков в Чехии? На игру против Албании их пришло около 15 тысяч. Рассчитываете ли на такую поддержку завтра?

- К сожалению, мы не можем позволить себе такую поддержку на чешском стадионе, когда играем на выезде. Му очень благодарны Чехии за то, что предоставила нам возможность проводить домашнюю игру в Праге. Я благодарен Чехии за поддержку Украины, за ее позицию относительно войны. Мы здесь как дома, очень благодарны всем, кто нам помогает.

- Является ли большой проблемой поражение в матче с Албанией, хотя, по нашему мнению, это было незаслуженно? Сборная Украины имела преимущество, вела в счете, но уступила. Как вы можете это оценить?

- Так же, как матч Чехии против Грузии. Это уровень национальных сборных, здесь собраны все лучшие игроки. Если мы имели преимущество в игре с Албанией, но уступили, это значит, что команды примерно одного уровня. Поэтому важно сконцентрироваться на каждом эпизоде игры, то же самое будет и завтра. Я не считаю, что есть какая-то большая разница между Чехией и Украиной. Мы должны показать другой уровень настроя, реагировать на ту игру, которую показали против Албании.

- Будет ли отличаться ход завтрашнего матча, ведь сборная Чехии играет в более атакующий футбол, чем Албания?

- Это будет совсем другая игра. Сборная Чехии более агрессивна, она играет дома, мы просматривали ее матчи. Мы должны быть готовыми к этому поединку.

- Какие самые сильные стороны у чешской сборной? Какие игроки являются самыми сильными, на кого следует обращать внимание?

- Мне нравится стиль игры Чехии, потому что они играют очень агрессивно. Как я видел на Евро, нет разницы, кто выходит на позиции. Есть конкуренция, но стиль игры не меняется. Трудно кого-то выделять, потому что это одна команда, которая понимает как играть, хорошо использует свои способности. Мы уважаем соперника, но должны думать о себе, показать другой настрой на игру и другое желание играть.

- Как оцените условия для подготовки, которые вы получили в Чехии?

- Помню, мы здесь готовились в прошлом году, нас все устраивало. Мы очень благодарны, все вопросы решаются очень быстро, созданы все условия. Мы тренируемся на очень хороших полях, как по мне, все идеально. Но мы понимаем, что сейчас не можем играть для своих болельщиков. Мы играем для украинцев, которые выехали за границу. Мы мечтаем о том, когда вернемся в Украину и будем играть для наших болельщиков.