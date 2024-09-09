Чехия - Украина: Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Лиги наций

По сути, это матч истины для этой версии сборной Украины. Потому что, похоже, что работа над ошибками после форума в Германии так и полностью не была проведена. Первое в истории поражение от албанцев лишь доказывает этот тезис.

На этот раз соперником команды Сергея Реброва станет национальная команда Чехии под руководством Ивана Гашека, которая также полностью провалила свой стартовый поединок. В частности, чехи в прошлый уикенд разгромно уступили Грузии - 1:4.

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Поединок второго тура группы B1 Лиги наций сезона 2024/2025 между национальными сборными Чехии и Украины состоится во вторник, 10-го сентября 2024-го года, в 21:45. Встреча пройдет в столице Чехии (Праге), на "Эден Арене".

Смотреть футбол можно будет на ОТТ-платформе Megogo. Также трансляция поединка будет доступна на региональных телеканалах Суспільного.

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