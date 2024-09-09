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Федорчук - про Реброва: Если тренер не делает выводы, то выводы должен делать тот, кто назначал его на работу
Сделает ли тренер выводы после матча с Албанией
Фото: Олександр Приходько/UA-Football
Известный украинский тренер и эксперт Олег Федорчук в интервью "Команде №1" поделился ожиданиями от матча Лиги наций, в котором сборная Украины на выезде сыграет с Чехией.
"Чехи играют вдвое более рационально, чем албанцы, и в более в силовой манере. Для них контроль мяча никогда не находился в приоритете. Это восточноевропейские англичане. Не знаю, как будет складываться игра, но если бы меня спросили перед стартом турнира, то я бы ответил, что чехи – это самые неудобные для нас соперники.
Сделает ли Ребров выводы? Если тренер не делает выводы, то выводы должен делать тот, кто назначал его на работу. Пусть это будет предупреждением. Тренеров тоже нужно иногда встряхнуть", - сказал Федорчук.
Отметим, что матч Чехия – Украина состоится во вторник, 10 сентября, и начнется в 21:45.
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