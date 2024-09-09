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Федорчук - про Реброва: Если тренер не делает выводы, то выводы должен делать тот, кто назначал его на работу

Национальная сборная Украины
Обновлено

Сделает ли тренер выводы после матча с Албанией

Федорчук - про Реброва: Если тренер не делает выводы, то выводы должен делать тот, кто назначал его на работу

Фото: Олександр Приходько/UA-Football

Михаил Черныш Автор UA-Футбол
Новина українською

Известный украинский тренер и эксперт Олег Федорчук в интервью "Команде №1" поделился ожиданиями от матча Лиги наций, в котором сборная Украины на выезде сыграет с Чехией.

"Чехи играют вдвое более рационально, чем албанцы, и в более в силовой манере. Для них контроль мяча никогда не находился в приоритете. Это восточноевропейские англичане. Не знаю, как будет складываться игра, но если бы меня спросили перед стартом турнира, то я бы ответил, что чехи – это самые неудобные для нас соперники.

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Сделает ли Ребров выводы? Если тренер не делает выводы, то выводы должен делать тот, кто назначал его на работу. Пусть это будет предупреждением. Тренеров тоже нужно иногда встряхнуть", - сказал Федорчук.

Отметим, что матч Чехия – Украина состоится во вторник, 10 сентября, и начнется в 21:45.

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Сергей Ребров Украина Чехия Олег Федорчук
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Комментарии
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storm_ua (Николаев)
09.09.2024 в 22:28
Не будет никаких выводов, сирожа будет сидеть до последнего. О ЧМ можно забыть,и начинать думать о следующем тренере. Иностранец приличный к нам не придёт, остаётся только местный тренерский контингент.
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Комментарии 1
storm_ua (Николаев)
09.09.2024 в 22:28
Не будет никаких выводов, сирожа будет сидеть до последнего. О ЧМ можно забыть,и начинать думать о следующем тренере. Иностранец приличный к нам не придёт, остаётся только местный тренерский контингент.
Ответить
1
0

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