Левченко: Если мы хотим, чтобы наша сборная прогрессировала, нужно делать гораздо больше, чем катать мяч поперек

Бывший футболист с борной Украины Евгений Левченко прокомментировал поражение сине-желтых в матче Лиги наций против Албании (1:2).

"Я не хочу игроков по персоналиям разбирать. Когда мы говорим, что наши игроки стоят таких больших денег, мы должны с них требовать большего. Потому что если мы говорим, что у нас в центре поля играют звезды, которые могут играть только на самом высоком уровне – тогда почему у нас такие провалы, почему у нас мяч не идет вперед?

Я очень являюсь фанатом Бражка, но для меня этот матч в его исполнении был не очень хорош. Судакову тоже нужно гораздо больше делать. Шапаренко что-то пытался сделать, но не все получалось.

Честно говоря, мы очень надеемся, что наши фланги будут гораздо больше делать, потому что мы очень зависим от них. Мы бы очень хотели, чтобы Цыганков гораздо больше делал.

Когда ты видишь нашу команду, которая говорит, что мы готовы за Украину все делать, а потом смотришь на то, что выходит на поле, что слова не сходятся с делом, тогда очень обидно на это все смотреть. Потому что если у нас в команде нет качества – ок, тогда нужно играть, бежать и бодаться.

Я вчера был на стадионе на игре Ирландия – Англия. У англичан очень квалифицированная команда, ирландцы играют, будем говорить откровенно, на две головы ниже, чем англичане, но ирландцы до конца шатаются, бегут, борются.

Может, нужно не столь большие требования предъявлять к нашей сборной? Сказать: "ок, эта сборная не может на данный момент делать то, что от нее требуют".

Я еще несколько раз хотел сказать нам всем, всей нашей команде, тренерам, людям, стоящим у руля: надо посмотреть на себя в зеркало и спросить: "Это наш уровень, мы можем больше?" Я думаю, что мы можем больше, но нужно делать какие-то шаги, и очень важно.

Я не хочу полностью убивать игроков или тренера, потому что это будет неправильно. Если мы хотим, чтобы наша сборная прогрессировала, нужно делать гораздо больше, чем катать мяч поперек. И, может быть, нужно больше разговаривать. Я вижу, что этот потенциал в футболистах не закончился, но нужно делать больше", – сказал Левченко.