С Мудриком, но без Сидорчука. Заявка сборной Украины на матч с Чехией

Во вторник, 10 сентября сборная Украины проведет матч 2-го тура Лиги наций против Чехии. Главный тренер сине-желтых Сергей Ребров определился с заявкой на эту игру.

Заявка сборной Украины на матч против Чехии (по номерам)

1. Георгий Бущан, 2. Ефим Конопля, 3. Валерий Бондарь, 4. Максим Таловеров, 5. Владислав Кабаев, 6. Тарас Степаненко, 7. Андрей Ярмоленко, 8. Руслан Малиновский, 9. Роман Яремчук, 10. Николай Шапаренко, 11. Владислав Ванат, 12. Анатолий Трубин, 13. Илья Забарный, 14. Георгий Судаков, 15. Виктор Цыганков, 16. Виталий Миколенко, 17. Александр Зинченко, 18. Владимир Бражко, 19. Александр Тымчик, 20. Михаил Мудрик, 21. Александр Пихаленок, 22. Николай Матвиенко, 23. Андрей Лунин.

Стоит отметить возвращение Михаила Мудрика. В то же время, в заявку не попал Сергей Сидорчук.

Напомним, поединок Чехия - Украина пройдет на стадионе "Фортуна Арена" в Праге. Начало - в 21:45 по киевскому времени.