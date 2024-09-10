  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Национальная сборная Украины
  4. Шевчук: Списывать Ярмоленко, Степаненко или Сидорчука рано
В тренде
Национальная сборная Украины
Национальная сборная Украины

Национальная сборная Украины - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Шевчук: Списывать Ярмоленко, Степаненко или Сидорчука рано

Национальная сборная Украины

Экс-игрок сборной - о старожилах национальной команды

Шевчук: Списывать Ярмоленко, Степаненко или Сидорчука рано

Фото: УАФАвтор - невідомий

Новина українською

Бывший защитник сборной Украины Вячеслав Шевчук не согласен с тем, что ветеранам национальной команды пора на пенсию.

- Трио главных ветеранов нашей сборной в составе Ярмоленко, Степаненко и Сидорчука, что вы скажете о них? Потому что кто-то уже советует их отправлять на спортивную пенсию, другие же говорят, что их просто некем заменить и они еще будут играть и чуть ли не на чемпионате мира 2026 года.

- Ярмоленко и Степаненко 34 и 35 лет соответственно. Сидорчуку - 33. А я закончил карьеру в 37, а в 36 еще выступал в составе Украины на Евро. И чувствовал я себя прекрасно в плане физики. Играл бы и дальше, если бы не получил травму - разорвал заднее сухожилие. Специфическая такая травма. Я вынужден был завершить...

Все наши ветераны - большие профессионалы с неоценимым опытом. Да, где-то они уже не такие быстрые, но, поверьте, Ярмоленко, Степаненко и Сидорчук этой сборной нужны. Не вызвал бы их Ребров просто так.

Читайте такжеС Мудриком, но без Сидорчука. Заявка сборной Украины на матч с Чехией

Давайте посмотрим на Луку Модрича. 39 лет ему уже, на секундочку, а он до сих пор играет в "Реале". Такому игроку, с таким опытом, не нужно 90 минут времени, ему 10-15 может хватить: вышел на поле, отдал голевую передачу или сам забил за счет мастерства. Вот и все. Разве такой игрок, пусть и возрастной, лишний? Не вписывается в коллектив?

Возрастные игроки, ветераны еще и очень важны для микроклимата благоприятного в коллективе. Об этом тоже не стоит забывать. Списывать Ярмоленко, Степаненко или Сидорчука рано, - считает Шевчук.

Читайте такжеМаркевич - о матче с Чехией: Следует бросить в бой Степаненко, Ярмоленко, Зинченко
По теме
yellow-arrow
Чехия - Украина. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Лиги Наций
yellow-arrow
Чехия - Украина. Анонс и прогноз матча Лиги наций на 10.09.2024
yellow-arrow
С Мудриком, но без Сидорчука. Заявка сборной Украины на матч с Чехией
Андрей Ярмоленко Тарас Степаненко Вячеслав Шевчук Украина Сергей Сидорчук
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
Український футбол
Опубликовал: Алина Ерофеева
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Morphyk7 (Черновцы)
10.09.2024 в 10:47
І шевчука рано
Ответить
0
0
Вернуться к новостям
Комментарии 1
Morphyk7 (Черновцы)
10.09.2024 в 10:47
І шевчука рано
Ответить
0
0

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
15 000 грн
На сайт
2
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости