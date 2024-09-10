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Под руководством Реброва в сборной дебютировало 6 футболистов
Вингер Динамо Владислав Кабаев стал шестым
Фото - Олександр Приходько, ЮА-Футбол
Экс-наставник "Ференцвароша" на свой нынешний пост вступил в июне 2023 года.
За 15 месяцев под его руководством за национальную команду впервые сыграли: Владислав Ванат, Егор Назарина, Владимир Бражко, Алексей Гуцуляк и Максим Таловеров. В субботу список пополнил Владислав Кабаев. Он вышел в старте и стал 298-м игроком в истории сборной. Бывшего футболиста "Зари" заменили на 72-й минуте.
В поединке против Албании из шести дебютировавших при Реброве игроков принимали участие только трое. Назарину и Гуцуляка не вызывали на сентябрьские поединки.
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