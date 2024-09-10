  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Национальная сборная Украины
  4. Под руководством Реброва в сборной дебютировало 6 футболистов
В тренде
Национальная сборная Украины
Национальная сборная Украины

Национальная сборная Украины - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Под руководством Реброва в сборной дебютировало 6 футболистов

Национальная сборная Украины
Обновлено

Вингер Динамо Владислав Кабаев стал шестым

Под руководством Реброва в сборной дебютировало 6 футболистов

Фото - Олександр Приходько, ЮА-Футбол

Новина українською

Экс-наставник "Ференцвароша" на свой нынешний пост вступил в июне 2023 года.

Читайте такжеВацко считает, что в сборную нужны конкуренты для Мудрика. Среди вариантов – Кабаев, Волошин, Брагару и Хлань

За 15 месяцев под его руководством за национальную команду впервые сыграли: Владислав Ванат, Егор Назарина, Владимир Бражко, Алексей Гуцуляк и Максим Таловеров. В субботу список пополнил Владислав Кабаев. Он вышел в старте и стал 298-м игроком в истории сборной. Бывшего футболиста "Зари" заменили на 72-й минуте.

В поединке против Албании из шести дебютировавших при Реброве игроков принимали участие только трое. Назарину и Гуцуляка не вызывали на сентябрьские поединки.

По теме
yellow-arrow
Чехия - Украина. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Лиги Наций
yellow-arrow
Шевчук: Списывать Ярмоленко, Степаненко или Сидорчука рано
yellow-arrow
Чехия - Украина. Анонс и прогноз матча Лиги наций на 10.09.2024
Национальная сборная Украины Владислав Кабаев
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
УАФ
Опубликовал: Александр Симченко
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
15 000 грн
На сайт
2
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости