Чехия - Украина. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Лиги Наций

Во вторник, 10 сентября сборная Украины проведет матч второго тура Лиги наций. Соперником подопечных Сергея Реброва станет команда Чехии.

В поединке 1-го тура сине-желтые уступили Албании (1:2), чехи, в свою очередь, потерпели разгромное поражение от Грузии (1:4).

Все самые яркие события матча смотрите в режиме Live в Telegram UA-Football

Встреча пройдет в Праге на стадионе "Эден Арена". Начало - в 21:45 по киевскому времени. Смотреть игру можно на MEGOGO.

Также состоится текстовая онлайн трансляция - описание событий на поле в живом времени. Следить за ней можно в матч-центре UA-Футбол >>>

Лига Наций. Дивизион В. 2-й тур

10 сентября. Прага. "Эден Арена"

Чехия 21:45 Украина

Трансляция матча - MEGOGO 1