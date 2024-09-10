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Чехия - Украина. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Лиги Наций

Национальная сборная Украины

Чехия - Украина: Смотреть онлайн трансляцию матча ⋉ 10.09.24 ⋊ Лига Наций UA-Футбол

Чехия - Украина. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Лиги Наций

Фото - Олександр Приходько, UA-Футбол

Новина українською

Во вторник, 10 сентября сборная Украины проведет матч второго тура Лиги наций. Соперником подопечных Сергея Реброва станет команда Чехии.

В поединке 1-го тура сине-желтые уступили Албании (1:2), чехи, в свою очередь, потерпели разгромное поражение от Грузии (1:4).

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Встреча пройдет в Праге на стадионе "Эден Арена". Начало - в 21:45 по киевскому времени. Смотреть игру можно на MEGOGO.

Также состоится текстовая онлайн трансляция - описание событий на поле в живом времени. Следить за ней можно в матч-центре UA-Футбол >>>

Лига Наций. Дивизион В. 2-й тур
10 сентября. Прага. "Эден Арена"
Чехия 21:45 Украина
Трансляция матча - MEGOGO 1

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Трансляция матча Чехия - Украина
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Источник:
UA-Футбол
Опубликовал: Алина Ерофеева
Комментарии
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alex.belogubko (одесса)
10.09.2024 в 11:14
НЕ верю в победу Украины
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Комментарии 1
alex.belogubko (одесса)
10.09.2024 в 11:14
НЕ верю в победу Украины
Ответить
0
0

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