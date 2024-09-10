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Национальная сборная Украины
Национальная сборная Украины

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Чехия - Украина: хорошо ли вы помните историю противостояния этих команд? Квиз от UA-Футбол

Национальная сборная Украины

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Чехия - Украина: хорошо ли вы помните историю противостояния этих команд? Квиз от UA-Футбол

twitter.com/FilipHorky

Михаил Корнейчук Автор UA-Футбол
Новина українською

10-го сентября сборная Украины проведет второй матч в Лиге наций 2024/25. Команда Сергея Реброва сыграет на выезде против Чехии, которая тоже уступила в поединке первого тура. Это уже будет шестая игра между этими соперниками. Надеемся, что "сине-желтые" порадуют своих болельщиков удачной игрой и хорошим результатом.

Сейчас мы вам предлагаем вспомнить историю противостояний между украинцами и чехами, пройдя наш квиз.

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