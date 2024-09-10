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Национальная сборная Украины
Национальная сборная Украины

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Стало известно, в какой форме сборная Украины сыграет против Чехии

Национальная сборная Украины

Поединок начнется в 21:45

Стало известно, в какой форме сборная Украины сыграет против Чехии

Фото: УАФ/ Автор - Дан Балашов

Новина українською

Во вторник, 10 сентября сборная Украины проведет матч второго тура Лиги наций против Чехии.

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Стало известно, что украинская команда проведет игру в желтом комплекте формы. Чехи выйдут на поле в красной экипировке.

Напомним, поединок пройдет в Праге на стадионе "Эден Арена". Начало - в 21:45 по киевскому времени.

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Фото: УАФ
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Источник:
УАФ
Опубликовал: Алина Ерофеева
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