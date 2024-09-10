Национальная сборная Украины
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Стало известно, в какой форме сборная Украины сыграет против Чехии
Поединок начнется в 21:45
Фото: УАФ/ Автор - Дан Балашов
Во вторник, 10 сентября сборная Украины проведет матч второго тура Лиги наций против Чехии.
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Стало известно, что украинская команда проведет игру в желтом комплекте формы. Чехи выйдут на поле в красной экипировке.
Напомним, поединок пройдет в Праге на стадионе "Эден Арена". Начало - в 21:45 по киевскому времени.
Фото: УАФ
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Источник:УАФ
Опубликовал: Алина Ерофеева
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