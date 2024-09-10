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Национальная сборная Украины
Национальная сборная Украины

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Вспомните стартовый состав сборной Украины в выездном матче против Чехии в Лиге наций 2018/19? Квиз от UA-Футбол

Национальная сборная Украины
Обновлено

Кого было назвать сложнее всего?

Вспомните стартовый состав сборной Украины в выездном матче против Чехии в Лиге наций 2018/19? Квиз от UA-Футбол

Фото: twitter.com/ceskarepre_cz/ автор неизвестен

Михаил Корнейчук Автор UA-Футбол
Новина українською

Во вторник, 10 сентября, сборная Украины во втором туре Лиги наций 2024/25 на выезде сыграет против Чехии. Последний раз на поле чехов мы играли шесть лет назад. Это тоже была игра в ЛН 2018/19, которая стала дебютной для "сине-желтых" в этом турнире. Тогда мы смогли одержать волевую победу на последних секундах, а в итоге и поднялись в Дивизион А. Надеемся, что и сейчас выезд в Чехию окажется удачным для нашей команды.

Сейчас мы вам предлагаем вспомнить стартовый состав Украины в том выездном матче против Чехии в Лиге Наций 2018/19. Будет дана позиция футболиста и вам надо выбрать правильный ответ из трех предложенных. В вариантах ответов один футболист будет встречаться только раз, то есть он мог играть только на предложенной позиции.

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Комментарии
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Hate_Hate (Ukraine )
10.09.2024 в 12:17
Для чего, кому-то, держать в голове эту абсолютно не нужную информацию про состав на игру 6-ти летней давности?
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Комментарии 1
Hate_Hate (Ukraine )
10.09.2024 в 12:17
Для чего, кому-то, держать в голове эту абсолютно не нужную информацию про состав на игру 6-ти летней давности?
Ответить
0
1

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