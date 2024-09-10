Вспомните стартовый состав сборной Украины в выездном матче против Чехии в Лиге наций 2018/19? Квиз от UA-Футбол

Во вторник, 10 сентября, сборная Украины во втором туре Лиги наций 2024/25 на выезде сыграет против Чехии. Последний раз на поле чехов мы играли шесть лет назад. Это тоже была игра в ЛН 2018/19, которая стала дебютной для "сине-желтых" в этом турнире. Тогда мы смогли одержать волевую победу на последних секундах, а в итоге и поднялись в Дивизион А. Надеемся, что и сейчас выезд в Чехию окажется удачным для нашей команды.

Сейчас мы вам предлагаем вспомнить стартовый состав Украины в том выездном матче против Чехии в Лиге Наций 2018/19. Будет дана позиция футболиста и вам надо выбрать правильный ответ из трех предложенных. В вариантах ответов один футболист будет встречаться только раз, то есть он мог играть только на предложенной позиции.