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"Душа компании". Сидорчук рассказал, кого не хватает сборной Украины

Национальная сборная Украины

Хавбек скучает по Сергею Кривцову

"Душа компании". Сидорчук рассказал, кого не хватает сборной Украины

Фото: УАФ

Новина українською

Полузащитник сборной Украины Сергей Сидорчук поделился мыслями относительно своего друга Сергея Кривцова, ныне выступающего за "Интер" Майами из МЛС.

"Кривцов очень скучает по сборной. И нам его очень не хватает, потому что это душа компании. С ним всегда весело. Для меня это друг, с которым ты можешь пообщаться или поинтересоваться его взглядом на ту или иную ситуацию.

Конечно, его не хватает сборной, но все мы понимаем, что это (МЛС – прим.), наверное, другая планета. Когда он только перешел туда и летал, очень тяжело для него это было: у них продолжается чемпионат, перелеты, очень большая разница в часовых поясах.

Он прилетал в сборную на 10 дней, возвращался, ему нужно было адаптироваться, снова лететь – тяжело. Но нам его не хватает", - сказал Сидорчук.

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Сергей Кривцов Украина Сергей Сидорчук
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Источник:
ВЗБІРНА
Опубликовал: Алина Ерофеева
Комментарии
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oda1979 (Запорожье)
10.09.2024 в 14:27
еще одно оправдание в хреновой игре сборной. "души компании" отсутствуют..
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Комментарии 2
oda1979 (Запорожье)
10.09.2024 в 14:27
еще одно оправдание в хреновой игре сборной. "души компании" отсутствуют..
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1
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Nevermore (Донецк)
10.09.2024 в 13:47
я думал за Тимощуком
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