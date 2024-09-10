"Душа компании". Сидорчук рассказал, кого не хватает сборной Украины

Полузащитник сборной Украины Сергей Сидорчук поделился мыслями относительно своего друга Сергея Кривцова, ныне выступающего за "Интер" Майами из МЛС.

"Кривцов очень скучает по сборной. И нам его очень не хватает, потому что это душа компании. С ним всегда весело. Для меня это друг, с которым ты можешь пообщаться или поинтересоваться его взглядом на ту или иную ситуацию.

Конечно, его не хватает сборной, но все мы понимаем, что это (МЛС – прим.), наверное, другая планета. Когда он только перешел туда и летал, очень тяжело для него это было: у них продолжается чемпионат, перелеты, очень большая разница в часовых поясах.

Он прилетал в сборную на 10 дней, возвращался, ему нужно было адаптироваться, снова лететь – тяжело. Но нам его не хватает", - сказал Сидорчук.