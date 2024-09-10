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"Душа компании". Сидорчук рассказал, кого не хватает сборной Украины
Хавбек скучает по Сергею Кривцову
Фото: УАФ
Полузащитник сборной Украины Сергей Сидорчук поделился мыслями относительно своего друга Сергея Кривцова, ныне выступающего за "Интер" Майами из МЛС.
"Кривцов очень скучает по сборной. И нам его очень не хватает, потому что это душа компании. С ним всегда весело. Для меня это друг, с которым ты можешь пообщаться или поинтересоваться его взглядом на ту или иную ситуацию.
Конечно, его не хватает сборной, но все мы понимаем, что это (МЛС – прим.), наверное, другая планета. Когда он только перешел туда и летал, очень тяжело для него это было: у них продолжается чемпионат, перелеты, очень большая разница в часовых поясах.
Он прилетал в сборную на 10 дней, возвращался, ему нужно было адаптироваться, снова лететь – тяжело. Но нам его не хватает", - сказал Сидорчук.
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