Владимир Шаран: Присущего нашей сборной настоящего украинского духа в последнее время нет

В футбольной карьере Владимира Шарана, насчитывающей около полутора десятилетий в качестве игрока и более двадцати лет тренерской деятельности, было множество разных матчей. Так что опыт, приобретенный в них, позволяет трезво оценивать те или иные футбольные события. В частности, старт нашей национальной команды в нынешнем розыгрыше Лиги наций.

– Похоже, что стартовые матчи сборной Украины даются не так ответственно, как ожидается. Стоит вспомнить злосчастный поединок с Румынией на недавнем чемпионате Европы в Германии и субботний матч Лиги наций с Албанией. Какое объяснение этому вы нашли?

- Считаю, что это уже идет как обычная последовательность поединков, потому что нет никакой разницы – это первый матч или второй. Три месяца назад румыны были такого же уровня, как тремя днями раньше албанцы. Сборная Румынии предстала перед болельщиками на континентальном первенстве как организованная команда, здорово играющая в защите и использующая скорость, когда есть пространство. Это все мы увидели и в поединке с Албанией в исполнении соперника. И не случайно тренерский штаб сборной Украины настраивал своих футболистов на игру с албанской командой, напоминая о фиаско с Румынией. Честно говоря, я не удивлен, ведь уже давно наблюдается одна тенденция: против сильных соперников мы перестраиваемся, играя в три центральных защитника, как это было на том же чемпионате Европы с Бельгией и в предшествующем ему товарищеском матче с Германией. То есть мы стараемся играть вторым номером от защиты. И у нас получше получается. Но это уже тактика, структура игры.

- Что, прежде всего, бросается вам в глаза в игре нашей сборной в этом году?

– В последнее время сборная Украины и некоторые наши клубы пытаются играть в build up, в красивый футбол на атаку. Однако мы совсем забыли, что основа основ командной игры и ее фундамент – это оборона. И именно от нее в первую очередь нужно плясать. Почему? Все очень просто: если в защите нашей национальной команды есть проблемы и мы пропускаем почти в каждом поединке, то тогда, разумеется, нужно делать какие-то выводы. Мы играем больше на атаку, больше любим контролировать мяч, но к большому сожалению, основная проблема – это игра «один в один». Единоборства мы проигрываем, подбор мяча проигрываем. Не все игроки любят отбирать, а привыкли играть на «чистых» мячах. И это касается многих наших сборников, вне зависимости от амплуа. Кроме тяготения к атаке из наших минусов еще назвал бы некачественное выполнение стандартных положений. Кстати, именно это я увидел и во вчерашнем товарищеском поединке Украина (U-19) – Швейцария (U-19). Тоже были такие ситуации: украинская команда вроде бы владеет инициативой, а швейцарская забила два мяча, да еще один одиннадцатиметровый не реализовала. Сыграли так же – закрыто, здорово. Украина выдержала темп, и только в конце матча я убедился, что наша команда U-19 действительно выглядит так, как всем нам хочется видеть.

– Украинские специалисты по-разному характеризуют действия игроков нашей национальной сборной. Кто-то говорит об инертности, кто-то о чрезмерном спокойствии, а кто-то о безразличии...

– Я не вижу, чтобы у наших ребят горели глаза. И даже не знаю, с чем это связывать. Но самая главная причина - та, которую я назвал выше. К большому сожалению, мы прессингуем, мы накрываем соперника, но постоянно с фолами. Что тут говорить: мы не умеем отбирать мяч чисто, нам этого умения не хватает. Конечно, даже при позиционной обороне, когда мы пропустили второй мяч, трудно что-то говорить… Ну, это вообще ни в какие рамки не лезет! Атака была «три в пять» и наши просто проиграли зону: Забарный выбегает, подстраховка Матвиенко, в створе ворот только Миколенко и Бражко, а Кабаев просто бежит трусцой и смотрит на этот эпизод. И нам забивают второй мяч! Но как бы то ни было, а я считаю, что Сергей Ребров правильный состав выбрал на эту игру. Взять хотя бы Кабаева, который заслужил играть в сборной. Тем более что Мудрик пропускал матч из-за травмы. Если говорить в целом, то мы видим совсем не ту сборную Украины, которую хотелось бы видеть. В силовой борьбе мы проигрываем, в желании проигрываем, в самоотдаче проигрываем, и, конечно же, проигрываем в итоге. Присущего нашей сборной настоящего украинского духа почему-то в последнее время нет. Так что скажу так: раньше мы играли в более прагматичный футбол, а сейчас играем в более атакующий. Но результаты стали хуже.

– На ваш взгляд, что может изменить ситуацию к лучшему?

– Надо освежать нашу национальную сборную. Надо, очень надо! Почему бы не взять нескольких молодых футболистов, проявляющих себя лучше и стабильно в молодежной сборной? Я не буду называть конкретные фамилии, но выбрать есть из кого. А то как-то выходит, что все вроде бы идет по плану. Каждый футболист, играющий в сборной Украины, не чувствует ни конкуренции, ни степени требовательности к самому себе, рассуждая примерно так: «Я в «Шахтере» или в АПЛ не играю, но в сборную меня все равно вызовут. Поеду, и все, как всегда, будет нормально, потому что у меня есть фамилия». Полагаю, это неправильно, ведь нужно реально смотреть на вещи. Особенно после провального для нашей национальной команды чемпионата Европы.

- Как, по вашему мнению, после поражения от албанцев сборная Украины подойдет к матчу с Чехией?

– Честно говоря, очень трудно что-то прогнозировать. Я хорошо знаю Сергея Реброва, ведь не один год жили вместе в одной комнате на базе киевского «Динамо» в Конча-Заспе. Поэтому мне не хотелось бы прибегать к критике в его адрес, потому что он и так пытается сделать все максимально. Но я считаю, что это зависит от футболистов. Ведь сколько уже можно наступать на одни и те же грабли? Люди, защищающие нашу страну от врага, как и простые болельщики смотрят футбол, хотят увидеть, что сборная Украины – сильная команда. А то сколько же можно – один отбор, второй – и неудачи… Тогда не было коллектива, и сейчас, в игре с Албанией, нет коллектива… А когда мы все увидим этот коллектив?! Как это? Если нет коллектива, то главному тренеру не нужно брать этих людей. В таком случае нужно брать других. Вот тогда мы и посмотрим, кто на что способен. Пусть выходят ребята в поединке с Чехией и доказывают свою профпригодность. А чехи – новая команда. В первой игре Лиги наций они проиграли грузинам 1:4, поэтому сейчас дома они будут во что бы то ни стало играть на победу, чтобы реабилитироваться перед своими болельщиками. Так что сборной Украины сегодня в Праге будет очень тяжело.

- Может найти коса на камень...

– Да, согласен. Но здесь нужен результат. Мы все ждем, что он будет. Однако есть такие, кто думает только об игре. Особенно это касается человека, работающего в штабе национальной сборной – Платова. Замечу: с ним я лично не знаком и даже его не видел. Так вот, один мой коллега мне сообщил, что когда я работал главным тренером «Александрии» и в сезоне-2018/19 она завоевала бронзу, Платов при разборе игры моей команды сказал: «Александрия» играет в антифутбол». И это при том, что мы заняли третье место в чемпионате Украины и вышли в Лигу Европы! Причем в групповой раунд. Были матчи, когда поле не позволяло играть в футбол, однако я говорил: «Да, действительно нужно играть за счет длинных передач на Ситало». В нашем исполнении был агрессивный футбол, и к антифутболу, как кто-то его называет, он не имеет абсолютно никакого отношения. Поэтому прежде чем критиковать тренеров, для начала покажите результат. Так что можем констатировать, что принцип бумеранга никто не отменял – и сегодня я уже имею полное право критиковать. Причем, в отличие от Платова, вполне заслуженно, а не безосновательно. Вот скажите мне, где сейчас в опорной зоне полузащиты сборной Украины какой-нибудь конструктив и желание бороться за каждый мяч? Бражко бегает непонятно туда-сюда, не успевает. Шапаренко в отборе мало играет, а Судаков не играет вообще. Взять хотя бы эпизод на 7-й минуте матча с Албанией. Вбрасывание из аута. Албанец Лачи разворачивает сразу трех наших игроков – Цыганкова, Коноплю и Судакова, проходит, делает прострельную передачу и нам чуть не забивают! Это когда такое было? Может, при Михаиле Фоменко или при Александре Петракове? Я этого что-то не помню. Это при том, что соперник не относится к категории «топ», а всего лишь Албания, у которой мы выигрывали до этого матча пять раз, и если не ошибаюсь, имели разницу мячей 13:4! Как всегда, живем надеждой, что в игре с Чехией сможем победить. Вот только стоит выйти нашим мастерам кожаного мяча на зеленый газон пражского стадиона – и все будет хорошо (улыбается). Все нормально, двигаемся дальше...

- А что скажете о наших младших по возрасту сборных - U-21 и U-19?

– Вот кто поражает, так это ребята из молодежной сборной. Они молодцы, здесь вопросов нет! У них как раз глаза горят, и видно, что у них есть желание. Даже проигрывая Сербии 0:1, они вырвали очень важную победу 2:1. Этот отборочный этап футболисты «молодежки» проходят очень здорово и в их действиях заметен азарт. Но даже у сине-желтой дружины U-19 я видел такой же азарт, когда при счете 1:2 ребята стремились его сравнять. Было видно их желание добиться этого. И хотя нашим юношам это не удалось, они молодцы. Смотрел их поединок со Швейцарией и видел, что тренерский штаб украинской команды подсказывает игрокам, куда открываться, насколько опускаться на футбольном поле. Это все здорово. Но в плане подсказок по игре в обороне я их не слышал. «Давление, давление!», «Выше линию!» – это я слышал и с этим согласен. Но к большому сожалению, швейцарцы забили два мяча.