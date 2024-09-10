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Пятов: И чехи понимают, что им нужно реабилитироваться. И наши игроки - также
Бывший вратарь сборной Украины - о поединке с Чехией
фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Сегодня, 10-го сентября национальная сборная Украины под руководством Сергея Реброва проведет свой второй поединок в рамках Лиги наций сезона 2024/25.
В первом матче группового этапа "сине-желтые"
В прошлом многолетний страж ворот первой команды страны, а ныне тренер вратарей донецкого "Шахтера" Андрей Пятов в эксклюзивном комментарии для
- Какие ожидания у вас от матча со сборной Чехии?
- Ждем победы, верим в наших ребят. Конечно, такая ситуация сложная, но верим в нашу команду.
- По вашему мнению, какой главный фактор поражения от албанцев?
- Я не нахожусь в команде, непосредственно внутри. Поэтому, посмотрим. Поговорим после игры.
- А какой сценарий матча ожидаете: по характеру и развитию событий на поле?
- По характеру (улыбается): обе команды потерпели поражения. Мы играем на выезде и понимаем, что там будет бешеная поддержка. Поэтому, очень трудно ответить. Потому что, и чехи тоже понимают, что им нужно реабилитироваться. И наши игроки - тоже. Будет тяжелая игра.
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