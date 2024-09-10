Габовда: Главный козырь сборной Украины в матче с Чехией – более быстрое принятие решений

Спортивный директор "Вереса" Юрий Габовда поделился ожиданиями от матча Лиги наций Чехия – Украина, который состоится сегодня в 21:45.

– Прежде всего, я убежден, что сборные Чехии и Украины уже сделали выводы после стартовых неудач и постараются сегодня продемонстрировать свои лучшие качества.

– Тогда на Ваш взгляд, чем опасен сегодняшний соперник наших ребят?

– Чехи действуют в силовой манере, пользуются длинными передачами, пытаются навязать оппоненту жесткую борьбу. Поэтому важно быть неуступчивыми в единоборствах. Также в арсенале чехов есть домашние заготовки при розыгрыше стандартных положений, вбрасывании аутов, ведь гренадеры Соучек, Шик мастерски действуют на "втором этаже". Вот почему нашим надо быть максимально сконцентрированными.

Хотя в последнее время игра чехов стала более разнообразной. Сказывается то, что многие игроки выступают не только в Англии, но и в зарубежных клубах с другим стилем.

– Что может помочь украинцам дать бой настырному сопернику, который после разгрома в Тбилиси будет стараться реабилитироваться в родных стенах?

– Наши главные "козыри" – более быстрое принятие решений на футбольном поле, в скоростных маневрах. Важно наладить игру в пас, чтобы мгновенно переходить от обороны в наступление и использовать пространство у владений хозяев.

– После неудачи с албанцами изменения в составе украинцев будут?

– Думаю, что минимальные. Возможно появление в старте Тараса Степаненко, Михаила Мудрика. Хотя сложно что-то предсказать, когда находишься вне сборной. Поэтому остается надеяться, что Сергей Ребров сделает правильный выбор.

– Что скажете о болельщиках сборной Чехии?

– Матч будет проходить на "Эден Арене" – клубном стадионе "Славии". Фаны этой команды очень шумные и в последних успехах пражан на международной арене есть и их заслуга. Есть надлежащая поддержка дома и у сборной Чехии, но не надо забывать, что сегодня на стадионе будет немало украинских болельщиков, и думаю, что наш 12 игрок не подведет.

– Тогда напоследок, сделайте прогноз на сегодняшнее противостояние в Праге?

– Если украинцы продемонстрируют свои лучшие качества, нивелируют сильные стороны чехов, то возьмут верх – 2:1.