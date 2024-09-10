Украинские эксперты оценили шансы Украины в матче с Чехией: Будет совсем другая игра

Бывшие украинские футболисты, работающие сейчас тренерами, поделились ожиданиями от сегодняшнего матча Чехия – Украина в Лиге наций. Свои мнения в разговоре с корреспондентом UA-Футбол высказали Игорь Бискуп, Сергей Пучков и Степан Матвиив.

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Игорь Бискуп: - Нашей национальной команде уже некуда деваться. После поражения в стартовом матче с Албанией нужен выигрыш у чехов. Не знаю, каким образом тренерский штаб планирует его достичь, но по моему мнению, должна быть какая-то пертурбация. В поединке со сборной Чехии должен выйти Мудрик, так что возможно, что-то в игре нашей команды изменится. Ведь скажу откровенно: в том составе, в котором Украина проводила предыдущий матч с Албанией, это не игра. Наша сборная выглядела так, что не было понятно никому, что это была за игра. Что может способствовать положительному результату сегодня? Конечно же, большая самоотдача. Мастерство мастерством, но если не будет самоотдачи, которого мы не видели в той же встрече с албанцами, то в плане достижения максимального результата ничего не получится.

Сергей Пучков: - Если говорить откровенно, положа руку на сердце, то если Сергей Ребров не изменит тактику, мы у чехов не выиграем. Она должна быть такой, какую он хотел применить в игре с Бельгией на чемпионате Европы в Германии. Я тогда говорил, что следует использовать 4-4-2, а не 5-3-2, как он сыграл. На мой взгляд, 4-4-2 – хорошая бразильская схема, которая является достаточно эффективной и приносит пользу. Если Украина стремится одержать победу, то нужно играть в два нападающих. Ведь обязательно нужно забивать. Если использовать другую тактическую схему, то так мы ничего не выиграем. Да, в этой встрече сборной Украины будет очень тяжело, ведь Чехия – хорошая команда. Тем более что она играет дома. Так что еще раз повторюсь: если Ребров не поменяет тактику, ничего у нас не получится. Команда должна играть по разным тактическим схемам, а не используя лишь одну, пытаясь что-то кому-то доказать.

Степан Матвиив: - Я подтверждаю слова Сергея Реброва, который сказал, что в поединке с Албанией не было той игры, которую ждали наши болельщики и тренерский штаб сборной Украины. Но я думаю, что сегодня в Праге будет совсем другая игра, ведь ребята все прекрасно понимают. Понимают и тренеры, что отступать дальше некуда. Чехия – серьезный соперник, а если учитывать, что с Украиной он будет играть после поражения от грузин со счетом 1:4, то борьба ожидается упорной. Но как бы то ни было, а я думаю, что сегодня в исполнении нашей сборной будет и игра, и результат. Думаю, что все-таки состоится кадровая ротация – хоть и небольшая, но она будет. Присоединятся те игроки, на которых рассчитывал тренерский штаб нашей команды в предыдущем матче с албанцами, но их, к сожалению, в составе не было из-за травм. Так что сегодня будет совсем другая игра.