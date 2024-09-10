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Цыткин: Думаю, наши обязательно забьют чехам, вот еще бы только свои ворота сохранить на "замке"

Национальная сборная Украины
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Многое будет зависеть от игры в обороне и игры Трубина

Цыткин: Думаю, наши обязательно забьют чехам, вот еще бы только свои ворота сохранить на "замке"

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

Бывший вратарь "Динамо", "Зари", "Оболони" Владимир Цыткин, который длительное время работал со сборными Украины всех возрастов, поделился ожиданиями от матча Лиги наций Чехия – Украина.

"Когда тренировал юниорские и молодежные сборные Украины, то наши пути часто пересекались с чешскими сверстниками, которые отличались хорошей выучкой, качественной организацией игры. В последние годы чехи прибавили и в скоростной технике, что позволило им улучшить свои результаты на международной арене.

На мой взгляд, сегодня многое будет зависеть, как украинцы сыграют в обороне. В составе чешской сборной немало высоких футболистов, которые опасны при розыгрыше стандартных положений. Наши защитники, к сожалению, как раз не могут похвастаться надежностью на "втором этаже". Остается надеяться, что Анатолий Трубин в Праге докажет, что четко играет не только на линии ворот.

Думаю, что по сравнению с неудачным стартовым матчем с албанцами, в составе украинской сборной будут изменения. Можно предположить появление с первых минут на поле Тараса Степаненко и Андрея Ярмоленко, думаю, что Михаил Мудрик выйдет на замену, когда его скорость принесет больше пользы. Склоняюсь к тому, что наши обязательно забьют, вот еще бы только свои ворота сохранить на "замке", – сказал Цыткин.

Напомним, что матч Чехия – Украина начнется сегодня в 21:45, а UA-Футбол проведет текстовый онлайн поединка.

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Источник:
sport.ua
Опубликовал: Михаил Черныш
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