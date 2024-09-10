Цыткин: Думаю, наши обязательно забьют чехам, вот еще бы только свои ворота сохранить на "замке"

Бывший вратарь "Динамо", "Зари", "Оболони" Владимир Цыткин, который длительное время работал со сборными Украины всех возрастов, поделился ожиданиями от матча Лиги наций Чехия – Украина.

"Когда тренировал юниорские и молодежные сборные Украины, то наши пути часто пересекались с чешскими сверстниками, которые отличались хорошей выучкой, качественной организацией игры. В последние годы чехи прибавили и в скоростной технике, что позволило им улучшить свои результаты на международной арене.

На мой взгляд, сегодня многое будет зависеть, как украинцы сыграют в обороне. В составе чешской сборной немало высоких футболистов, которые опасны при розыгрыше стандартных положений. Наши защитники, к сожалению, как раз не могут похвастаться надежностью на "втором этаже". Остается надеяться, что Анатолий Трубин в Праге докажет, что четко играет не только на линии ворот.

Думаю, что по сравнению с неудачным стартовым матчем с албанцами, в составе украинской сборной будут изменения. Можно предположить появление с первых минут на поле Тараса Степаненко и Андрея Ярмоленко, думаю, что Михаил Мудрик выйдет на замену, когда его скорость принесет больше пользы. Склоняюсь к тому, что наши обязательно забьют, вот еще бы только свои ворота сохранить на "замке", – сказал Цыткин.