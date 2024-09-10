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Коноплянка: Я всегда выкладывался на поле на максимум и делал все возможное для побед нашей сборной
Недавно сборная красиво попрощалась с Коноплянкой
Фото - УАФ
Экс-хавбек
"Представлять Украину на международном уровне всегда было для меня чем-то особенным. Это особая ответственность, особенные эмоции и особенная поддержка.
Я всегда выкладывался на поле на максимум и делал все возможное для побед нашей сборной. Сейчас этот путь подошел к концу, и меня переполняют чувство гордости и благодарности.Читайте такжеСборная красиво попрощалась с Коноплянкой. Шевченко вручил именную футболку с надписью 87
Я благодарен всем, с кем я прошел этот путь на поле и вне его, а также всем болельщикам, которые искренне и до последнего поддерживали меня и сборную.
Слава Украине!" – написал Коноплянка в своем Инстаграме.
Напомним, что 34-летний экс-полузащитник провел 87 матчей за сборную Украины и забил 21 гол.
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