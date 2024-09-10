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Национальная сборная Украины
Национальная сборная Украины

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Коноплянка: Я всегда выкладывался на поле на максимум и делал все возможное для побед нашей сборной

Национальная сборная Украины

Недавно сборная красиво попрощалась с Коноплянкой

Коноплянка: Я всегда выкладывался на поле на максимум и делал все возможное для побед нашей сборной

Фото - УАФ

Новина українською

Экс-хавбек сборной Украины Евгений Коноплянка прокомментировал завершение выступлений за национальную команду.

"Представлять Украину на международном уровне всегда было для меня чем-то особенным. Это особая ответственность, особенные эмоции и особенная поддержка.

Я всегда выкладывался на поле на максимум и делал все возможное для побед нашей сборной. Сейчас этот путь подошел к концу, и меня переполняют чувство гордости и благодарности.

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Я благодарен всем, с кем я прошел этот путь на поле и вне его, а также всем болельщикам, которые искренне и до последнего поддерживали меня и сборную.

Слава Украине!" – написал Коноплянка в своем Инстаграме.

Напомним, что 34-летний экс-полузащитник провел 87 матчей за сборную Украины и забил 21 гол.

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Евгений Коноплянка Украина
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Опубликовал: Михаил Черныш
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