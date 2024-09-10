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Матвиенко, Мудрик, Степаненко и Ванат - в старте сборной Украины на матч с Чехией
Стартовые составы команд
uaf.ua
Сегодня, 10 сентября, сборная Украины проведет свой матч 2-го тура Лиги наций, в котором на выезде сыграет со сборной Чехии.
Матч начнется в 21:45 и уже известны стартовые составы команд.
Чехия: Коварж, Витик, Крейчи, Зелены, Цоуфал, Соучек, Черв, Провод, Черны, Шулц, Хоры
Запасные: Задражил, Маркович, Зима, Гранач, Гложек, Шик, Чванчара, Кушей, Калвах, Лингр, Крал
Украина: Трубин, Миколенко, Матвиенко, Забарный, Тымчик, Степаненко, Мудрик, Зинченко, Шапаренко, Ярмоленко, Ванат
Запасные: Бущан, Лунин, Конопля, Бондарь, Таловеров, Малиновский, Кабаев, Яремчук, Судаков, Цыганков, Бражко, Пихаленок
Напомним, что UA-Футбол проведет
Также на YouTube будет доступна аудиотрансляция поединка.
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