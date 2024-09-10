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Матвиенко, Мудрик, Степаненко и Ванат - в старте сборной Украины на матч с Чехией

Национальная сборная Украины
Обновлено

Стартовые составы команд

Матвиенко, Мудрик, Степаненко и Ванат - в старте сборной Украины на матч с Чехией

uaf.ua

Михаил Черныш Автор UA-Футбол
Новина українською

Сегодня, 10 сентября, сборная Украины проведет свой матч 2-го тура Лиги наций, в котором на выезде сыграет со сборной Чехии.

Матч начнется в 21:45 и уже известны стартовые составы команд.

Чехия: Коварж, Витик, Крейчи, Зелены, Цоуфал, Соучек, Черв, Провод, Черны, Шулц, Хоры

Запасные: Задражил, Маркович, Зима, Гранач, Гложек, Шик, Чванчара, Кушей, Калвах, Лингр, Крал

Украина: Трубин, Миколенко, Матвиенко, Забарный, Тымчик, Степаненко, Мудрик, Зинченко, Шапаренко, Ярмоленко, Ванат

Запасные: Бущан, Лунин, Конопля, Бондарь, Таловеров, Малиновский, Кабаев, Яремчук, Судаков, Цыганков, Бражко, Пихаленок

Напомним, что UA-Футбол проведет текстовый онлайн поединка.

Также на YouTube будет доступна аудиотрансляция поединка.

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1 голосов
Комментарии
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walkacom (Киев)
10.09.2024 в 21:32
Конопля был же лучшим по оценкам шо не так
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Комментарии 17
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walkacom (Киев)
10.09.2024 в 21:32
Конопля был же лучшим по оценкам шо не так
Ответить
0
0
vlotko (Броди)
10.09.2024 в 21:40
То що забив так, але завдяки йому і нам забили.
Ответить
1
0
Morphyk7 (Черновцы)
10.09.2024 в 21:21
Пихают упорно того матвиенка в центр, зная, что он бокопорит в каждом матче. Его максимум левый защитник
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1
1
Hate_Hate (Ukraine )
10.09.2024 в 21:13
Интересно, если перед игрой не обматывать себя флагом, результаты поменяться?
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0
3
Morphyk7 (Черновцы)
10.09.2024 в 21:22
Я удивлён, что до сих пор обматываются, а у нас в чемпионате перед каждым матчем гимн
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4
1
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walkacom (Киев)
10.09.2024 в 21:30
прапор превратили как пляжное полотенце
 
1
0
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Prach13 (Дрогобич)
10.09.2024 в 21:26
В твоій голові від того нічого не поміняєтьсяЦе діагноз!
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0
0
aleks68
10.09.2024 в 21:27
удавись от горя лапоть
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0
0
Джим Слэйд (Харьков)
10.09.2024 в 21:10
Наконец-то Зинченко в полузащиту вернули.
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2
0
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Yarik-11 ( Кропивницкий)
10.09.2024 в 21:02
Это некого не интересует. Соперник такая же дворовая команда как и мы сами. Все более за молодежку. Там куда важнее турнир и матч. Там как раз приятно смотреть на команду. Учитывая что матчи в одно время тогда и выбор очевиден.
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1
4
Morphyk7 (Черновцы)
10.09.2024 в 21:22
Не показывают
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0
0
dalexx (Украина)
10.09.2024 в 21:39
Ютуб АФУ показує
 
0
0
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Prach13 (Дрогобич)
10.09.2024 в 21:30
Ну як що ти даєш таку низьку оцінку то ти напевно визнаний у світі фахівець у соій професіі?ти чим заробляєш на життя?
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0
0
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Spokoyno (Київ)
10.09.2024 в 20:59
А чо нормально... Бражко матч з албанцями того... Яремчук теж мало чого продемонстрував. Ярмоленко зі Степаненко не дадуть команді у першому таймі знову "розвалитися", а на другий є ким "підсилювати"!
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3
0
aleks68
10.09.2024 в 20:52
всё сушим вёсла.ничего хорошего не будет
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0
5
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Yarik-11 ( Кропивницкий)
10.09.2024 в 21:03
Будет. Но в другом матче
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0
3
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Prach13 (Дрогобич)
10.09.2024 в 21:32
Для тебе ні !переходь на соловйова він тобі весла змочить
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