Национальная сборная Украины - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Шевченко: Цель - попасть на ЧМ-2026. У нас полное доверие к Реброву и его штабу
Будем надеяться и верить
Фото: УАФ/ Автор - Андрій Ющак
Президент УАФ Андрей Шевченко в очередной раз заявил, что перед
"Мы сейчас входим в важную для нас фазу. Цели, которые мы поставили – через два года попасть на чемпионат мира.
Это цель глобальная, важная. Как я уже говорил, у нас полное доверие к главному тренеру и его штабу, и мы будем работать над этой мечтой", - сказал Шевченко.
Напомним, что новый сезон Лиги наций сборная Украины начала с поражения от Албании (1:2). Сегодня наша команда сыграет с Чехией.
Популярное сейчас
- КДК УАФ вынес решение по скандальному матчу Карпаты - Кривбасс
- С Мудриком, но без Сидорчука. Заявка сборной Украины на матч с Чехией
- Ингулец не будет сниматься с чемпионата Украины
- Официальная заявка сборной Украины на матч против Албании. Без Довбика и без еще одной звезды
- Красотка дня. Очаровательная невеста Влада Супряги, которая готова поддерживать его в Заре
- Известный экс-игрок Шахтера создал аккаунт в OnlyFans
Комментарии 8