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Шевченко: Цель - попасть на ЧМ-2026. У нас полное доверие к Реброву и его штабу

Национальная сборная Украины
Обновлено

Будем надеяться и верить

Шевченко: Цель - попасть на ЧМ-2026. У нас полное доверие к Реброву и его штабу

Фото: УАФ/ Автор - Андрій Ющак

Новина українською

Президент УАФ Андрей Шевченко в очередной раз заявил, что перед сборной Украины поставлена задача выйти на ЧМ-2026.

"Мы сейчас входим в важную для нас фазу. Цели, которые мы поставили – через два года попасть на чемпионат мира.

Это цель глобальная, важная. Как я уже говорил, у нас полное доверие к главному тренеру и его штабу, и мы будем работать над этой мечтой", - сказал Шевченко.

Напомним, что новый сезон Лиги наций сборная Украины начала с поражения от Албании (1:2). Сегодня наша команда сыграет с Чехией.

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Андрей Шевченко Украина УАФ
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Источник:
Радіо Хартія
Опубликовал: Михаил Черныш
Комментарии
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Просто Квашин (Харків)
10.09.2024 в 20:04
Жужа мужа найті всьо стараєццаТолько ні.хє.ра у нєво нє получаєцца !Мешаєт знакомству староє его сопло,Размєром как совінноє дупло !
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0
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Комментарии 8
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Просто Квашин (Харків)
10.09.2024 в 20:04
Жужа мужа найті всьо стараєццаТолько ні.хє.ра у нєво нє получаєцца !Мешаєт знакомству староє его сопло,Размєром как совінноє дупло !
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0
0
Sandra777 (Львів)
10.09.2024 в 20:04
Без ідейний Ребров
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0
0
download1 (huyersk)
10.09.2024 в 19:51
жулік ти Шева, легендарний, але жулік
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2
0
avatar
жажа_the_best (Харьков)
10.09.2024 в 19:50
Два холуя суркиса чевченкофф и реброфф опустят сборную в дивизион С. Эту задачу им поставил агент фсб ермак и они ее выполнят в кратчайшие сроки!
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1
1
download1 (huyersk)
10.09.2024 в 19:52
дуже схоже на те, без рофлу
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0
1
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Просто Квашин (Харків)
10.09.2024 в 20:03
57-річний пе.де.ра.ст шукає "активного" друга... Але проблема в тому, що очко 10 см в діаметрі їх не цікавить... тому він прикидається юним фріком, щоб привернути до себе увагу... проживає в бєлгороді, звідки гадить на українців та кращі команди УПЛ...
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0
0
aleks68
10.09.2024 в 19:39
похоже не видать сборной Украины ЧМ2026.никто ничего менять не собирается
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2
2
JudgeDredd (Киев)
10.09.2024 в 19:53
А що там робити з такою грою?
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0
1

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