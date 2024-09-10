Шевченко: Цель - попасть на ЧМ-2026. У нас полное доверие к Реброву и его штабу

Президент УАФ Андрей Шевченко в очередной раз заявил, что перед сборной Украины поставлена задача выйти на ЧМ-2026.

"Мы сейчас входим в важную для нас фазу. Цели, которые мы поставили – через два года попасть на чемпионат мира.

Это цель глобальная, важная. Как я уже говорил, у нас полное доверие к главному тренеру и его штабу, и мы будем работать над этой мечтой", - сказал Шевченко.