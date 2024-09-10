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Национальная сборная Украины

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Кополовец: Ничего не жду от матча с Чехией. Мы просто слабее всех команд

Национальная сборная Украины
Обновлено

Есть и такое мнение

Кополовец: Ничего не жду от матча с Чехией. Мы просто слабее всех команд

скриншот youtube

Новина українською

Известный в прошлом украинский футболист Михаил Кополовец поделился своими ожиданиями от матча сборной Украины с Чехией в рамках Лиги наций.

"Я ничего не жду. А что ожидать? Ну вот что мы можем ожидать? Вы меня застали врасплох, потому что я ничего не ожидаю. А что можно ожидать после таких матчей?

Кто-то спрашивает: Как мы так проигрываем против Албании? Да это действительно наш уровень. Мы такая сборная. Мы так играем в футбол. Мы просто слабее всех команд, к сожалению. Дело не в характере и самоотдаче, мы просто реально слабее. Вот и все.

Конечно, хотелось бы, чтобы мы выиграли хотя бы 1:0. Но честно, я не знаю, на что эта сборная способна. Я не вижу ни в одном матче, чтобы она... Хотелось, чтобы мы выиграли 1:0, но мне кажется, что мы проиграем", – сказал Кополовец.

Напомним, что матч Чехия – Украина начнется сегодня в 21:45, а UA-Футбол проведет текстовый онлайн поединка.

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Михаил Кополовец Украина Чехия
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1 голосов
Источник:
Новое Время
Опубликовал: Михаил Черныш
Комментарии
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TIRAN (Донецк (Украина!))
10.09.2024 в 21:30
текст - ржака!))) "Я нічого не очцкую. А що очікувати? Ну ось що ми можемо очікувати? Ви мене застали зненацька, тому що я нічого не очікую. А що можна очікувати після таких матчів?" "Я нічого не очцкую. А що очікувати? Ну ось що ми можемо очікувати? Ви мене застали зненацька, тому що я нічого не очікую. А що можна очікувати після таких матчів?" "Я нічого не очцкую. А що очікувати? Ну ось що ми можемо очікувати? Ви мене застали зненацька, тому що я нічого не очікую. А що можна очікувати після таких матчів?"(с)
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Комментарии 4
TIRAN (Донецк (Украина!))
10.09.2024 в 21:30
текст - ржака!))) "Я нічого не очцкую. А що очікувати? Ну ось що ми можемо очікувати? Ви мене застали зненацька, тому що я нічого не очікую. А що можна очікувати після таких матчів?" "Я нічого не очцкую. А що очікувати? Ну ось що ми можемо очікувати? Ви мене застали зненацька, тому що я нічого не очікую. А що можна очікувати після таких матчів?" "Я нічого не очцкую. А що очікувати? Ну ось що ми можемо очікувати? Ви мене застали зненацька, тому що я нічого не очікую. А що можна очікувати після таких матчів?"(с)
Ответить
1
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Лекарь (село Дарниця)
10.09.2024 в 20:58
Думка правильна, треба надати належне, хоть хтось каже правду. Ті, хто вважає, що ми на 100% сильніші, ніж чехи - знімайте рожеві окуляри. Так, ми можемо зіграти непогано, але ми НЕ СИЛЬНІШІ за чехів.
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Prach13 (Дрогобич)
10.09.2024 в 21:40
Ти краще зніми іх собі
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Djon (Україна)
10.09.2024 в 20:43
во дурне
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