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Кополовец: Ничего не жду от матча с Чехией. Мы просто слабее всех команд
Есть и такое мнение
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Известный в прошлом украинский футболист Михаил Кополовец поделился своими ожиданиями от матча
"Я ничего не жду. А что ожидать? Ну вот что мы можем ожидать? Вы меня застали врасплох, потому что я ничего не ожидаю. А что можно ожидать после таких матчей?
Кто-то спрашивает: Как мы так проигрываем против Албании? Да это действительно наш уровень. Мы такая сборная. Мы так играем в футбол. Мы просто слабее всех команд, к сожалению. Дело не в характере и самоотдаче, мы просто реально слабее. Вот и все.
Конечно, хотелось бы, чтобы мы выиграли хотя бы 1:0. Но честно, я не знаю, на что эта сборная способна. Я не вижу ни в одном матче, чтобы она... Хотелось, чтобы мы выиграли 1:0, но мне кажется, что мы проиграем", – сказал Кополовец.
Напомним, что матч Чехия – Украина начнется сегодня в 21:45, а UA-Футбол проведет
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