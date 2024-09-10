Косовский: Ничья будет приемлемым результатом и для Украины, и для Чехии

Экс-игрок сборной Украины Виталий Косовский поделился мнением о матче Лиги наций, в котором наша команда сыграет с Чехией.

– Сборная Чехии всегда отличалась хорошей организацией игры и поэтому разгромное поражение на прошлой неделе от грузин стало для меня полной неожиданностью. Впрочем, в рядах чехов много опытных исполнителей, очень квалифицированный главный тренер, поэтому, на мой взгляд, работа над ошибками в Тбилиси уже была проведена, а психологическое равновесие – восстановлено.

– В стартовом поединке с албанцами украинцы много контролировали мяч, но это каких-то весомых дивидендов не принесло. Возможно сегодня наша сборная будет действовать от обороны, что ранее считалось ее "козырем"?

– Какую тактическую схему брать на вооружение это прерогатива Реброва и его помощников. Как по мне, главное сыграть так, чтобы нивелировать сильные стороны чехов, у которых активные фланги, есть агрессивность в борьбе за верховые мячи.

– Тогда посоветуйте, что для этого надо сделать?

– Прежде всего, усложнить жизнь хозяевам интенсивностью, высоким прессингом, игрой на опережение. Это, по крайней мере, позволит отодвинуть игру от своих ворот.

– Вы акцентировали внимание на умении чехов действовать на "втором этаже", но, как показал поединок с албанцами именно это является уязвимым местом нашей сборной.

– Знаете, матч с Албанией это уже история. Думаю, что правильные выводы из той неудачи уже сделаны. Поэтому надеюсь, что наши ребята будут настырными не только на половине поля хозяев, но и порадуют плотной опекой соперника при верховых единоборствах, что смелее будет действовать на выходах Анатолий Трубин.

– Сегодня участникам противостояния в Праге нельзя проигрывать, а если все закончится подписанием мирного соглашения?

– Кстати, это для обеих сборных будет приемлемым итогом. Однако я убежден, что Сергей Ребров и его коллега Иван Гашек будут настраивать подопечных только на победу, что мотивация у игроков будет максимальная. Будет битва характеров. Поэтому я и ожидаю сегодняшнего поединка с нетерпением.