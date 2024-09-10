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Лига наций. Чехия - Украина 3:2. Как говорил классик: "Команды на поле не было"

Национальная сборная Украины
Обновлено

Общая апатичность и безыдейность

Лига наций. Чехия - Украина 3:2. Как говорил классик: "Команды на поле не было"

Фото - Олександр Приходько, ЮА-Футбол

Владислав Личик Автор UA-Футбол
Новина українською

На этот раз Сергей Ребров уже действительно удивил составом. Кроме более-менее ожидаемых появлений Тымчика и Мудрика на флангах, со старта на арене в Праге вышла пара ветеранов Степаненко-Ярмоленко. Хотя, как покажет поединок, при всем уважении, Тарас и Андрей - это уже больше дополнительная опция со скамейки запасных, а не основная обойма.

К тому же именно в центр, а не на край обороны, вернулся Зинченко. И пожалуй самое неожиданное решение от украинского наставника, учитывая предыдущий уровень доверия - это, прежде всего, выход Ваната на острие атаки.

Игра с первых минут в столице Чехии набрала вязкий и достаточно тяжелый характер. Много борьбы, стыков и невынужденных ошибок - именно этим ознаменовался старт второго матча группового этапа для нас. И главное в этом аспекте, что давили именно чехи.

Очень бросалось в первые 20 минут то, как украинские футболисты теряли свои позиции. Не столько даже допускали разрывы по своим зонам, насколько именно двигались хаотично и не держали структуру. Казалось, что даже больше чем в матче против албанцев.

Лига наций. Чехия - Украина 3:2. Как говорил классик: "Команды на поле не было" - изображение 1

И это, закономерно, привело к быстрому взятию ворот, наших ворот... Шапаренко под прессингом неудачно обработал мяч в своей штрафной зоне, чем и быстро воспользовались хозяева. Миколенко не доработал на фланге, ошибка, прострел и снова начинаем с центра.

"Наша песня хороша, начинай сначала". Теперь уже нам не было куда отступать от слова совсем. Однако, мало того, что и так сумбура в атакующих действиях от нас хватало с головой, так еще и теперь с новой силой начали давать о себе знать нервы. Хотя, при этом мы могли достаточно быстро отыграться - после верховой подачи Мудрика в перекладину попал Забарный.

Однако, к счастью, мы полностью не стушевались и уже в следующей атаке все-таки отыгрались. Тот же Шапаренко исправился за свою ошибку, ассистировав на дебютный гол Ванату в футболке главной команды страны. После этого "сине-желтые" наконец-то хоть относительно немного проснулись и забегали. Потому что до этого это были какие-то абсолютно безыдейные мучения. Но, опять же, это был определенный секундный запал, а не что-то конструктивное или фундаментальное.

Не долго музыка играла для команды Реброва. Снова хаос и беспорядок при выносе из своей штрафной и Шульц с отскока оформил дубль. Худшим в этом всем перформансе нашей команды был настрой и эмоции (точнее, их тотальное отсутствие) украинских футболистов. Выражение лица многих выдавало невероятные ментальные страдания. То ли от результата, то ли от самого пребывания на поле... Депрессия, апатия и печаль.

Лига наций. Чехия - Украина 3:2. Как говорил классик: "Команды на поле не было" - изображение 2

Что мы увидели во втором тайме? Да все то же самое. Сумбур, отсутствие креатива и тотальная апатичность в глазах и ногах наших футболистов. А еще, уже традиционно, затягивание с заменами от тренерского штаба сборной Украины. Вот почему, как это объяснить? Мы проигрываем, а первая ротация от наставника происходит только на 68-й минуте. И это же не одноразовая акция, а четкая тенденция.

Чехи же наоборот, вообще не нервничали и спокойно отдали мяч, методично разбивая (громкое слово, так как именно "разбивать" там было особо нечего) наши атакующие потуги.

В последней трети матча мы однозначно больше времени работали с мячом, но конвертировать это в реальные моменты ну никак не могли. Вот кто действительно бился, как и во встрече с албанскими "орлами", так это Забарный. Илья действовал надежно у своих ворот и активно подключался впереди.

А в концовке еще и прилетел символический финальный гвоздь в виде 11-метрового. Шотландский арбитр просматривал эпизод с попаданием в руку Матвиенко с помощью VAR и указал на "точку". Бывший одноклубник вышеупомянутого Ярмоленко Соучек уверенно развел кожаного и Трубина по разным углам.

Лига наций. Чехия - Украина 3:2. Как говорил классик: "Команды на поле не было" - изображение 3

Сократить счет удалось на пару вышедшим на замену Судакову и Цыганкову. Однако, этого было слишком мало. Немножко лучше концовка чем с албанцами, но как такового финального штурма не получилось.

В итоге, коуч чехов Иван Гашек свое слово сдержал, а вот у Сергея Реброва получилось, мягко говоря, сложнее с этим... Можем только повторить слова украинского тренера после игры с Албанией: "Команды на поле не было... Не понимаю, как на этом уровне можно так обороняться". Вот и мы не понимаем.

Фото: Футбольная ассоциация Чешской Республики

Второй тур группового этапа Лиги наций УЕФА 2024/25

Группа 1, дивизион B

Вторник, 10-е сентября

Чехия, Прага. "Эден Арена"

Чехия - Украина 3:2

Голы: Шульц 21, 45+2, Соучек 80 (пенальти) - Ванат 37, Судаков 84

Чехия: Коварж, Витик, Крейчи, Зелени, Цоуфал, Соучек, Черв (Крал 89), Провод (Лингр 65), Черны (Гложек 65), Шульц (Кушей 80), Хори (Шик 80).

Запасные: Задражил, Маркович, Зима, Гранач, Гложек, Шик, Чванчара, Куше, Калвах, Лингр, Крал.

Главный тренер: Иван Гашек.

Украина: Трубин, Миколенко, Матвиенко, Забарный, Тымчик, Степаненко (Яремчук 80), Мудрик, Зинченко (Пихаленок 85), Шапаренко (Судаков 69), Ярмоленко (Цыганков 68), Ванат (Малиновский 84).

Запасные: Бущан, Лунин, Конопля, Бондарь, Таловеров, Малиновский, Кабаев, Яремчук, Судаков, Цыганков, Бражко, Пихаленок.

Главный тренер: Сергей Ребров.

Предупреждения: Крейчи 47, Витик 48, Черны 54, Соучек 63, Зелени 68, Судаков 70, Яремчук 81.

Арбитр: Джон Битон (Шотландия).

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Комментарии
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Просто Квашин (Харків)
11.09.2024 в 00:55
Зборище під.....сів диванних дрочунів, які в житті не побудували навіть собачої будки, захлинаються власним лайном, критикуючи кращих (на сьогодні) футболістів країни... Замісь того, щоб підтримати, як інші вболівальники програвших країн, це пробухане бидло вилило цистерни лайна... Ну зрозуміло, що гниди катсапські цим займаються цим постійно за 30 серебреників, а що ж ви, недороблені "українці" не стаєте на захист наших... Ганьба вам недолугі...
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Комментарии 110
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Просто Квашин (Харків)
11.09.2024 в 00:55
Зборище під.....сів диванних дрочунів, які в житті не побудували навіть собачої будки, захлинаються власним лайном, критикуючи кращих (на сьогодні) футболістів країни... Замісь того, щоб підтримати, як інші вболівальники програвших країн, це пробухане бидло вилило цистерни лайна... Ну зрозуміло, що гниди катсапські цим займаються цим постійно за 30 серебреників, а що ж ви, недороблені "українці" не стаєте на захист наших... Ганьба вам недолугі...
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0
0
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Просто Квашин (Харків)
11.09.2024 в 00:52
Злочинна організація ЖУКи (Ждуни, Ухилянти, Колаборанти) на цьому сайті - oleg.m.3972 (Харьков), walkacom ( раменское), Ariakiev01 (Київ), Gican85 (Киев),download1 (huyersk), oda1979 (Запорожье), acsakal (Belgorod), Аlex.belogubko (одесса), Hate_Hate (воронеж), Вarcelinius(Zhmerinka), Море23(Одесса), same tak(Україна), Nevermore (Донецк), dynamo kiev #1 (Charlotte ), Американец 2000 (Харьков), Darian Clark (Montreal - Quebec), жужа_the_best (бєлгород), MAGA KING, Петруха -- обожнюють та поважають бункерного фюрера-педофіла та пропагандують "руський мір" та розповсюджують рашистські фейки...
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Александр 22442244 (Миколаїв)
11.09.2024 в 00:45
Ну что, Чемпионат мира 2026 в США и Канаде отдаляется от нас со скоростью ночного скорого поезда № 121/122 Ш, сообщением Николаев - Киев... И я только одного не понял, - это чехи клоуны или наши?)) Клоуны в цирке.)
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Spokoyno (Київ)
11.09.2024 в 00:41
І ще здається більшість дописувачів підробляють на контору... рашистів Уявляєте, як орда радіє з "гри" та її обговоренню А насправді ми середнячки... Іноді посередні, а іноді вперті Особливо з командами вищого класу А от коли з собі подобними грати, то на превеликий жаль сильно залежні від фарту! Можем витягнути мертвий матч, хоча наразі частіше програємо рівну гру! sofascore нарахував нам в обох програних матчах вдвічі більше шансів Проте суперник використовує на один більше, а наші в два рази менше! Зрозуміло "Гра - забудеться, а результат залишиться!" Проте не треба лише на рахунок дивитися!
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Morphyk7 (Черновцы)
11.09.2024 в 00:43
Ти дебіл?
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Prach13 (Дрогобич)
11.09.2024 в 00:52
В зеркалі
 
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Prach13 (Дрогобич)
11.09.2024 в 00:51
Не здається а так воно і є!
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Comment06 (Украина)
11.09.2024 в 00:34
Нічого особистого, але з призначенням Реброва більшість збірників, за винятком Циганкова і Забарного, погіршили свою гру. За попередніх тренерів ми програвали здебільшого топ командам в рівній боротьбі, зараз- середнякам практично без шансів. Раніше були награні комбінаціі через всіляки стіночки, в один дотик, непоступливий захист, висока самовіддача, зараз- хаос в усіх ланках, гра поперек поля з безглуздими перепасовками, інколи, коли припре, з елементами самовіддачі. Висновки напрошуються сами.
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Romerik (YNWA)
11.09.2024 в 00:24
Це такий план. Опускаємось в дивізіон C, виносимо через 2 роки усіх суперників, і кваліфікуємось на євро. А весь відбір на євро граємо ротацією та награємо склад щоб виграти євро. А як же відбір на ЧС 26 спитаєте ви? Та нахэр потрібен той ЧС, якщо ми готуємось виграти євро. А там на ЧС можна ще травми отримати, багато матчів, втома. Тому копимо сили на ЧЄ 2028
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Александр 22442244 (Миколаїв)
11.09.2024 в 00:47
Ахахахахххх...))))
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Lion Killer (Львів)
11.09.2024 в 00:23
1й тайм - це провал, незрозуміло в що взагалі грали - не розуміли ні гравці, ні тренер. Це було щось в стилі "граємо на нічию, а там по ситуації" - стандартна тактична схема Станіславовича... Крім того, в черговий раз немає ніяких висновків в післяматчевому інтерв'ю. Знову "все було добре, сильний суперник, хлопці старалися". В мене враження, що Ребров просто не сприймає жодної критики і не здатен взяти на себе відповідальність чи визнати помилки. А якшо так, то ніякого майбутнього в нього з збірною не буде. На жаль.
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Lion Killer (Львів)
11.09.2024 в 00:25
З грузинами гратимемо 1 в 1 в те, що сьогодні було в 1му таймі з чехами. Тому готуйте свої нерви, шановні.
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winter (Berlin)
11.09.2024 в 00:25
Так Ребров не приймає критики і не визнає своїх помилок, це ще у нього з часів тренерства в Динамо
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Зритель (Харьков)
11.09.2024 в 00:21
Хотілося б, щоб цей матч став останнім для Реброва. Будемо на це сподіватися.
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winter (Berlin)
11.09.2024 в 00:22
Думаю банда і далі буде його тримати ще 2-3 матчі
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Romerik (YNWA)
11.09.2024 в 00:25
Який останній? Сірожка задоволений грою, він же сказав
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Вarcelinius
11.09.2024 в 00:27
Вам же вчера ясно сказали, полное доверие блъ!
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Александр 22442244 (Миколаїв)
11.09.2024 в 00:49
Не станет. Инфа 100%.Раньше, как минимум, октябрьских матчей ничего не изменится...
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жажа_the_best (Харьков)
11.09.2024 в 00:19
Самая слабая сборная за всю ее историю. Что интересно возглавляет украинский футбол сейчас пара шевченко-ребров которые играли в самой сильной украинской сборной. Вот такая куйня малята...
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Lion Killer (Львів)
11.09.2024 в 00:32
Ну за Шевченка були і ігри хороші і тайми. Й результат. Були й провали. Але з них робилися висновки. А тут ж взагалі нічого немає. Гравці вигороджують Реброва, а не навпаки... Дивна ситуація.
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Prach13 (Дрогобич)
11.09.2024 в 00:57
Другий тайм був якісним
 
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Prach13 (Дрогобич)
11.09.2024 в 00:56
Зарано такі висновки робити і ще ,у вас коротка память
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winter (Berlin)
11.09.2024 в 00:17
Хто там серед тренерів вільний не з Суркісо-Ахмето-Колома серцем ?
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жажа_the_best (Харьков)
11.09.2024 в 00:25
ПВЛ
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hoy (Київ)
11.09.2024 в 00:54
Первак
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Вarcelinius
11.09.2024 в 00:09
Ну не знаю панове... А мне игра СБУ во 2 тайме понравилась. Не повезло просто. Давно мы так не гоняли на последних минутах европейского середняка, хоть он и в небольшом кризисе. Приятно было смотреть на запыхавшиеся чешские хари с растерянными взглядами в их широко раскрытых бульках. Короче, война - ху.йня, главное манёвры.
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winter (Berlin)
11.09.2024 в 00:11
Так у нас клас гравців вищий, а ми програємо Румунії, Словаччині, Албанії, Чехії. Питання до тренера, чого не можуть прокинутись футболісти і грають слабше ніж в клубах
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Morphyk7 (Черновцы)
11.09.2024 в 00:13
Він шуткує
 
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Вarcelinius
11.09.2024 в 00:22
Порой я уже и сам не знаю, шучу я или нет, настолько игра СБУ вдохновляет.
 
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vlotko (Броди)
11.09.2024 в 00:25
Хто сказав, що у наших гравців клас вищий? Ось таке самозвеличування і приводить до таких наслідків.
 
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winter (Berlin)
11.09.2024 в 00:37
vlotko==========Забарний і Миколенко в топі захисників в АПЛ, а ми чомусь пропускаємо по 2 голи кожен матч від посередніх збірних
 
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Александр 22442244 (Миколаїв)
11.09.2024 в 00:52
А почему мы не должны им проигрывать?В той же Албании состав - половина в серии А играет.
 
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Очманілий Заєць (Odessa)
11.09.2024 в 00:05
Не виходить у Реброва зі збірною.Часу достатньо для того, щоби показати хоча б позитивну динаміку. Її немає.Ребров мусить піти.Новий тренер внесе свіжість в листопадові матчі.
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winter (Berlin)
11.09.2024 в 00:07
Головне аби новий тренер ніякого відношення не мав Динамо, Шахтаря і Дніпра (всілякі Ротані)
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Romerik (YNWA)
11.09.2024 в 00:27
Не думав що колись таке скажу, але ротань би вже хоть щось побудував за ці півтора роки
 
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vlotko (Броди)
11.09.2024 в 00:31
Читай інтерв'ю Шевченка, він сказав,що претензій до тренерського штабу Реброва немає і нехай працює далі.
 
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Lion Killer (Львів)
11.09.2024 в 00:34
дайте Маркевичу врешті потренувати. Коли як не зараз. Дід заслужив.
 
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жажа_the_best (Харьков)
11.09.2024 в 00:05
Ермак: Я удовлетворен! Великолепный результат товарищ реброфф! Получите от кремлёвского вождя 40 ишакофф и 50 корофф!
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aleks68
11.09.2024 в 00:03
простоквашин отзовись.тут же все ничего не понимают в футболе,один "специалист"рвал .опу за этих .....и их тренера.
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Море23 (Одесса)
11.09.2024 в 00:06
У него щас будет путин виноват а не Ребров
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Prach13 (Дрогобич)
11.09.2024 в 00:11
Тут всі все понімают!просто тут майже всі шобла з певноі кантори,тут чітко видно хто переживає а хто кайфує!
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Море23 (Одесса)
11.09.2024 в 00:01
Ребров щас ...играли хорошо не повезло
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Prach13 (Дрогобич)
11.09.2024 в 00:11
Ваня,а що не так?
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Не дармоед (Запорожье)
11.09.2024 в 00:00
А наші знов програли у хутбол)
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winter (Berlin)
10.09.2024 в 23:59
Мені тільки цікаво, Ребров такий тупий, що ставить Ярмоленка і Матвієнка, чи йому кажуть зверху, кого бажано ставити, а кого ні ?
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download1 (huyersk)
11.09.2024 в 00:01
Цілком схоже. Через кума ребруху Суркі та Ахмет можуть своїх гравців просувати... гадаю там руки помазані,
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Prach13 (Дрогобич)
11.09.2024 в 00:13
Ти острий слова би підбирав?
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Море23 (Одесса)
10.09.2024 в 23:59
Золотое поколение скоро будет играть в группе с и там то ванат набьет голов а Сикан так и будет не играть .Ванат же из динамо
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hoy (Київ)
11.09.2024 в 00:52
Ссикун усрался
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Серпень (Voznesensk)
10.09.2024 в 23:58
Грузія - дві перемоги, Україна під керівництвом жителя Дубаїв = 0 і останнє місце. В Грузії є тренер, а у нас "повна торба довіри" від друга Андрюши по распилу бабок.
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Prach13 (Дрогобич)
11.09.2024 в 00:14
Побачимо по кінці!
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Rich123 (Киев)
10.09.2024 в 23:57
гнати треба РЕБРОВА и хай забере з собою зину и ярмолу!
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winter (Berlin)
10.09.2024 в 23:57
Підсидів Ребров Петракова ?? Бачиш но чекали Суркіси, поки в Сергійка контракт закінчиться в пустелі.
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vlotko (Броди)
11.09.2024 в 00:47
Так ви всі писаки обливали брудом Петракова і чекали на Реброва - як месію, поки він розпрощався з арабами поставили Ротаня, його теж обзивали фізруком і поливали лайном. А тепер хочете Петракова, Ротаня назад? За принципу вони не повернуться. Діло в більшій мірі у футболістах, їх майстерності. Наші легіонери не на провідних позиціях у своїх клубах, а якщо показують відносно не погану гру, так то завдяки класу партнерів, які їм створюють сприятливі умови. У нас такого нема, всі лайдаки.
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Prach13 (Дрогобич)
10.09.2024 в 23:57
З такими вболівальниками як тут на сайтй!і ворогів не треба.Надіюся що це тролі тому що інакше це діагноз!
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download1 (huyersk)
10.09.2024 в 23:58
Вболівальника на стадіоні. Тут аналізують гру.
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Romerik (YNWA)
11.09.2024 в 00:30
Так, ми всі вороги. Агенти Кремля. Всі сидимо в ольгіно і очорняємо ім'я славного, козацького козака Сергія Станіславовича Ребров за 100 рублів
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Morphyk7 (Черновцы)
10.09.2024 в 23:56
у реброва притензий нет
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Термит (Київ)
10.09.2024 в 23:56
Шановні, ну давайте об'єктивно - сьогодні збірна грала, створила більше за чехів, лівий пенальті зіпсував гру. Так, не ідеально, але грали на порядок краще ніж з албанцями. А Ребров напартачив зі складом, знову проспав заміни, Шапаренко грав не на своїй позиції, Зіна - не вписувався в гру, Піхальонок найбільш креативний на сьогодні, просидів у запасі, Степаненко і Ярмоленко повільні, коротше нормальний тренер із цим складом міг би зробити значно кращу команду. Слава Україні!
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Morphyk7 (Черновцы)
10.09.2024 в 23:58
Таке можна писати, якщо б ми грали з іспанією та Німеччиною, а не з албаніею та чехами ніякими
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Romerik (YNWA)
11.09.2024 в 00:32
Ребров не напартачив зі складом, а ціле направлено так грав. Напартачив, це коли 1-3 матчі. А коли кожен перший тайм провал - це тенденція, яка показує його як тренера збірної, хоча скоріше нетренера
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metall5291 (Kharkiv)
10.09.2024 в 23:55
Сережа. Закрой дверь с обратной стороны и сделай так, чтобы мы тебя забыли.
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Prach13 (Дрогобич)
10.09.2024 в 23:53
Автор,купи собі окуляри або не пиши про футбол!
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Andrumas (Düsseldorf)
10.09.2024 в 23:53
Ребров таки принес сборной стабильность - стабильно проваливаться в защите.. Чехи выдали очень посредственный матч и лишь благодаря тренерскому гению сергея станиславовича взяли 3 очка. В атаке было сегодня несколько веселее у наших, но скорее вопреки, чем благодаря тренерским изменениям. Седан с Бревноленко могли не выходить вообще, Малиновский такое же не о чем. Две победы зато в нашей группе у Грузии, чей тренер получает в 4 раза меньше мессии нашей. А пропагандоны и дальше рассказывают, что Реброва менять некем
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Spokoyno (Київ)
10.09.2024 в 23:52
Зіграли набагато краще ніж з албанцями, утім трошки фарту і головне класу не вистачило
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Зритель (Харьков)
10.09.2024 в 23:55
5 пропущених за 2 гри - про який клас і фарт можна говорити?
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Spokoyno (Київ)
11.09.2024 в 00:14
Скільки з них після "НЕфартових" відскоків Мені теж не подобається чергова поразка, проте так ненавидити свою команду це достойно її ворогів! Подивиться тут, як рашисти гонять на нашу країну, так і тут дописувачі змагаються хто більше принизить нашу збірну! А іншої у нас НЕМА! Просто порівняйте першу і другу гру... Перша "соні мухи", друга вже "не дожену, хоч зігріюсь"! Невже не зрозуміло, що наша збірна, частково відображує нас Ми перестали ганяти м'яч у дворах, тренерам збірної вибір гравців обмежений! Поки ми шукаємо винного на стороні, вони теж так роблять! Може потрібно почати з себе?
 
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alex.belogubko (одесса)
10.09.2024 в 23:50
ВАНАТА-ЗИНУ -СТЁПУ нельзя было ставить --Ребров после такого позора подают в отставку --тебе же говорили не лезь в это гавно не позорь своё имя---с такой группы и обосратся--вы позорите УКРАИНУ
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Зритель (Харьков)
10.09.2024 в 23:56
Ванат вообще-то гол забил.
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жажа_the_best (Харьков)
10.09.2024 в 23:57
и шо??
 
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Вarcelinius
10.09.2024 в 23:58
Вместо Ваната должен был быть МАЛИНА. Не повезло Ванату.
 
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grasshopper1 (Харьков)
11.09.2024 в 00:09
Та че Малина? Лунин должен был быть вместо Ваната
 
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Віктор Бокасса (Betwmount)
10.09.2024 в 23:49
Ніколи ще в історії збірної України не було двох баранок у перших двох матчах. І у такій групі. Ганьбище
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Header (Черкассы)
10.09.2024 в 23:49
ну, шось боролись, шось старались, другий тайм в принципі навіть натяк на футбол. І чехам неймовірно пощастило з цим ВАР-пенальті - гівно-гівном. Та все ж, програти чехам, які згоріли по ділу грузинам 1:4 - це провал. Це повний провал. Нуль очок там де мало бути мінімум 4. Але то не про нашу збірну незламності й надпотужності.
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Серпень (Voznesensk)
10.09.2024 в 23:48
Велкам Ліхтенштейн, Сан-Марино, Гібралтар. Повна довіра тренерському штабу - робота по саботажу виконується добре.
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Alexad (Кропивницький (Киров)
10.09.2024 в 23:48
Дива не сталось, гри як не було так і немає. Схоже ми їдемо повз ЧС, хоча, може все таки федерація знайде гарного тренера?
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Зритель (Харьков)
11.09.2024 в 00:05
Україна за всю історію один раз випадково потрапила на ЧС. Збільшення квоти Європи з 13 до 16 нічого тут принципово не змінює. На ЄВРО при 16 командах ми теж жодного разу не проходили. Потрібен або фарт (як у 2006-му), або геніальний тренер. Поки нема ні одного, ні другого.
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winter (Berlin)
10.09.2024 в 23:48
Хто дивиться чемп України, у нас що, всі центральні захисники у всіх клубах гірші за Матвієнка ? Він і шахтаря в лч буде топити кожен матч
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download1 (huyersk)
10.09.2024 в 23:49
Сваток жодного матчу не провалив, але ребрухє кончу чимось він не влаштовує... може просто не йогго друг? Ах так, треба ставити гравців Ахмєтова...
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winter (Berlin)
10.09.2024 в 23:53
А захисники в інших клубах ? Ну не тільки шахт/динамо і іноземці
 
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grasshopper1 (Харьков)
10.09.2024 в 23:46
Как Шовковский потихоньку приучает снова любить Динамо, так Ребров научил ненавидеть игру сборной. Как это возможно в одно и то же время практически с теми же игроками вопрос риторический
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metall5291 (Kharkiv)
10.09.2024 в 23:58
100 %
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Sergiykvint (Київ )
10.09.2024 в 23:46
Стадо овець (((
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dynamo kiev #1 (Charlotte )
10.09.2024 в 23:46
Слабаки. Слабее слабых. Совсем слабенькие.
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download1 (huyersk)
10.09.2024 в 23:47
Так, Чехи далеко не виблискували у цьому матчі, але то була команда...
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TIRAN (Донецк (Украина!))
10.09.2024 в 23:48
"Я нічого не очцкую. А що очікувати? Ну ось що ми можемо очікувати? Ви мене застали зненацька, тому що я нічого не очікую. А що можна очікувати після таких матчів?.."(с)
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жажа_the_best (Харьков)
10.09.2024 в 23:49
пошёл накуй в филадельфию на съезд пи дарасов!
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pilips111 (Чернигов)
10.09.2024 в 23:45
Неудачники, снимитесь с турнира и не позорьтесь
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TIRAN (Донецк (Украина!))
10.09.2024 в 23:48
надо тогда, чтобы паровоз стал главным тренером))))
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okolegko (Київ)
10.09.2024 в 23:45
Наш переможний програш остаточно зафіксував необхідність зміни керманича збірної
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storm_ua (Николаев)
10.09.2024 в 23:45
Вобшем все предсказуемо, никаких нет неожиданностей, кроме обрезок Бревноленко, сегодня он поставил рекорд. В остальном, ждём уход Сирожи, он обещал уйти при таком результате. И надо уже сейчас искать нового тренера. Я бы предпочел опять Петракова, но наша банда кумовская этого не позволит.
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Morphyk7 (Черновцы)
11.09.2024 в 00:02
У петракова есть работа
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жажа_the_best (Харьков)
10.09.2024 в 23:44
реброфф иди на куй со сборной!!!
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winter (Berlin)
10.09.2024 в 23:44
Коли Реброва викинуть ?? Команди нема. Матвієнко кожен третій матч привозить, скільки можна його ставити ? Ярмоленко - все, на х його викликати у збірну, по знайомству ?
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download1 (huyersk)
10.09.2024 в 23:45
ти цей, на капітана не жени! лол
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Зритель (Харьков)
10.09.2024 в 23:47
Не раніше закінчення Ліги Націй, після вильоту в дивізіон C
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winter (Berlin)
10.09.2024 в 23:49
Ні хіба тільки на це сподіватись
 
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TIRAN (Донецк (Украина!))
10.09.2024 в 23:49
это дерево ставят, чтобы побило рекорд по голам
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winter (Berlin)
10.09.2024 в 23:51
Так поліно ні забити, ні віддати не може. А як він провалив перший матч з зальзбургом в лч, то взагалі
 
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Hate_Hate (Ukraine )
10.09.2024 в 23:43
Страшно даже представить, что грузины сделают с этими потужными патриотами...
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aleks68
10.09.2024 в 23:46
ты сам "патриот" ещё тот.называл Украину помойкой.прикрой хлебало.переживай за паРашу .....
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Nyva_vn_ua (Vinnytsia)
10.09.2024 в 23:43
Май совість, йди у відставку...Покличте того іспанця з молодіжки!..
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culesmierda (Тернопіль)
10.09.2024 в 23:43
Це потужно
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Acsakal (Kharkiv)
10.09.2024 в 23:57
Потужно і незламно.
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download1 (huyersk)
10.09.2024 в 23:43
Сьогодні навіть не вболівав за наших, просто вирішив поржати з цих клоунів , руїнами берліну задоволений
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Morphyk7 (Черновцы)
10.09.2024 в 23:43
За матвієнка в центрі захисту я казав.... Що ж - МО ЛО Д ЦІ, так тримати
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aleks68
11.09.2024 в 00:04
один матвиенко виноват?остальные святые?
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grasshopper1 (Харьков)
10.09.2024 в 23:43
Не ну чешский футбол на подъёме
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Будєм разбіратся (Київ)
10.09.2024 в 23:42
Золоте покоління відправляється у дивізіон С
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TIRAN (Донецк (Украина!))
10.09.2024 в 23:43
золотое поколение - золопоки
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