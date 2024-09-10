Лига наций. Чехия - Украина 3:2. Как говорил классик: "Команды на поле не было"

На этот раз Сергей Ребров уже действительно удивил составом. Кроме более-менее ожидаемых появлений Тымчика и Мудрика на флангах, со старта на арене в Праге вышла пара ветеранов Степаненко-Ярмоленко. Хотя, как покажет поединок, при всем уважении, Тарас и Андрей - это уже больше дополнительная опция со скамейки запасных, а не основная обойма.

К тому же именно в центр, а не на край обороны, вернулся Зинченко. И пожалуй самое неожиданное решение от украинского наставника, учитывая предыдущий уровень доверия - это, прежде всего, выход Ваната на острие атаки.

Игра с первых минут в столице Чехии набрала вязкий и достаточно тяжелый характер. Много борьбы, стыков и невынужденных ошибок - именно этим ознаменовался старт второго матча группового этапа для нас. И главное в этом аспекте, что давили именно чехи.

Очень бросалось в первые 20 минут то, как украинские футболисты теряли свои позиции. Не столько даже допускали разрывы по своим зонам, насколько именно двигались хаотично и не держали структуру. Казалось, что даже больше чем в матче против албанцев.

И это, закономерно, привело к быстрому взятию ворот, наших ворот... Шапаренко под прессингом неудачно обработал мяч в своей штрафной зоне, чем и быстро воспользовались хозяева. Миколенко не доработал на фланге, ошибка, прострел и снова начинаем с центра.

"Наша песня хороша, начинай сначала". Теперь уже нам не было куда отступать от слова совсем. Однако, мало того, что и так сумбура в атакующих действиях от нас хватало с головой, так еще и теперь с новой силой начали давать о себе знать нервы. Хотя, при этом мы могли достаточно быстро отыграться - после верховой подачи Мудрика в перекладину попал Забарный.

Однако, к счастью, мы полностью не стушевались и уже в следующей атаке все-таки отыгрались. Тот же Шапаренко исправился за свою ошибку, ассистировав на дебютный гол Ванату в футболке главной команды страны. После этого "сине-желтые" наконец-то хоть относительно немного проснулись и забегали. Потому что до этого это были какие-то абсолютно безыдейные мучения. Но, опять же, это был определенный секундный запал, а не что-то конструктивное или фундаментальное.

Не долго музыка играла для команды Реброва. Снова хаос и беспорядок при выносе из своей штрафной и Шульц с отскока оформил дубль. Худшим в этом всем перформансе нашей команды был настрой и эмоции (точнее, их тотальное отсутствие) украинских футболистов. Выражение лица многих выдавало невероятные ментальные страдания. То ли от результата, то ли от самого пребывания на поле... Депрессия, апатия и печаль.

Что мы увидели во втором тайме? Да все то же самое. Сумбур, отсутствие креатива и тотальная апатичность в глазах и ногах наших футболистов. А еще, уже традиционно, затягивание с заменами от тренерского штаба сборной Украины. Вот почему, как это объяснить? Мы проигрываем, а первая ротация от наставника происходит только на 68-й минуте. И это же не одноразовая акция, а четкая тенденция.

Чехи же наоборот, вообще не нервничали и спокойно отдали мяч, методично разбивая (громкое слово, так как именно "разбивать" там было особо нечего) наши атакующие потуги.

В последней трети матча мы однозначно больше времени работали с мячом, но конвертировать это в реальные моменты ну никак не могли. Вот кто действительно бился, как и во встрече с албанскими "орлами", так это Забарный. Илья действовал надежно у своих ворот и активно подключался впереди.

А в концовке еще и прилетел символический финальный гвоздь в виде 11-метрового. Шотландский арбитр просматривал эпизод с попаданием в руку Матвиенко с помощью VAR и указал на "точку". Бывший одноклубник вышеупомянутого Ярмоленко Соучек уверенно развел кожаного и Трубина по разным углам.

Сократить счет удалось на пару вышедшим на замену Судакову и Цыганкову. Однако, этого было слишком мало. Немножко лучше концовка чем с албанцами, но как такового финального штурма не получилось.

В итоге, коуч чехов Иван Гашек свое слово сдержал, а вот у Сергея Реброва получилось, мягко говоря, сложнее с этим... Можем только повторить слова украинского тренера после игры с Албанией: "Команды на поле не было... Не понимаю, как на этом уровне можно так обороняться". Вот и мы не понимаем.

Фото: Футбольная ассоциация Чешской Республики

Второй тур группового этапа Лиги наций УЕФА 2024/25

Группа 1, дивизион B

Вторник, 10-е сентября

Чехия, Прага. "Эден Арена"

Чехия - Украина 3:2

Голы: Шульц 21, 45+2, Соучек 80 (пенальти) - Ванат 37, Судаков 84

Чехия: Коварж, Витик, Крейчи, Зелени, Цоуфал, Соучек, Черв (Крал 89), Провод (Лингр 65), Черны (Гложек 65), Шульц (Кушей 80), Хори (Шик 80).

Запасные: Задражил, Маркович, Зима, Гранач, Гложек, Шик, Чванчара, Куше, Калвах, Лингр, Крал.

Главный тренер: Иван Гашек.

Украина: Трубин, Миколенко, Матвиенко, Забарный, Тымчик, Степаненко (Яремчук 80), Мудрик, Зинченко (Пихаленок 85), Шапаренко (Судаков 69), Ярмоленко (Цыганков 68), Ванат (Малиновский 84).

Запасные: Бущан, Лунин, Конопля, Бондарь, Таловеров, Малиновский, Кабаев, Яремчук, Судаков, Цыганков, Бражко, Пихаленок.

Главный тренер: Сергей Ребров.

Предупреждения: Крейчи 47, Витик 48, Черны 54, Соучек 63, Зелени 68, Судаков 70, Яремчук 81.

Арбитр: Джон Битон (Шотландия).