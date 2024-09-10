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Национальная сборная Украины

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Лига наций. Украина пропустила от Чехии в середине первого тайма. ВИДЕО

Национальная сборная Украины
Обновлено

После ошибки Шапаренко чехи открыли счет

Лига наций. Украина пропустила от Чехии в середине первого тайма. ВИДЕО

Getty Images/Global Images Ukraine

Михаил Черныш Автор UA-Футбол
Новина українською

Сборная Украины проводит свой выездной матч второго тура Лиги наций против Чехии.

При равном начале чехи постепенно стали прибирать инициативу и открыли счет на 21-й минуте.

На экваторе первого тайма "сине-желтые" пропускают. Хавбек "Динамо" Николай Шапаренко неудачно обработал мяч после подачи чехов с фланга. Шульц мгновенно подхватил снаряд и расстрелял Трубина.

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Напомним, что UA-Футбол ведет текстовый онлайн поединка.

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Комментарии
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Veminal (Киев)
10.09.2024 в 22:40
каждый раз ОДНО и ТОЖЕ - судорги обрезки рикошеты = ДЕРЕВЯННЫЕ ноги .. еще и тренер ЛУЗЕР.. неужели руководство и большие начальники не любят футбол?
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0
0
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Комментарии 7
Veminal (Киев)
10.09.2024 в 22:40
каждый раз ОДНО и ТОЖЕ - судорги обрезки рикошеты = ДЕРЕВЯННЫЕ ноги .. еще и тренер ЛУЗЕР.. неужели руководство и большие начальники не любят футбол?
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0
0
avatar
жажа_the_best (Харьков)
10.09.2024 в 22:39
ермак: Молодец товарищ реброфф. Всё идет по плану...
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0
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Scorpion-1970 (Кривой Рог)
10.09.2024 в 22:36
Боже, який кончений сайт. Оновлення з запізненням в добу.
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0
0
Лекарь (село Дарниця)
10.09.2024 в 22:27
До речі, U-21 вже два м"ячі веде.
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Лекарь (село Дарниця)
10.09.2024 в 22:22
Як же мене бісить ця дебільна жага бодай що зберегти м"яч! Та вибий ти його нах*й за лінію! Но не привозь! Ех, Микола, Микола...
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0
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Лекарь (село Дарниця)
10.09.2024 в 22:24
Поки це писав - Микола виправився. Добре, починаємо з початку
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0
1
Morphyk7 (Черновцы)
10.09.2024 в 22:14
наши первый раз друг друга видят? Такое впечатление
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1
0

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