Национальная сборная Украины
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Лига наций. Украина пропустила от Чехии в середине первого тайма. ВИДЕО
После ошибки Шапаренко чехи открыли счет
Getty Images/Global Images Ukraine
Сборная Украины проводит свой выездной матч второго тура Лиги наций против Чехии.
При равном начале чехи постепенно стали прибирать инициативу и открыли счет на 21-й минуте.
На экваторе первого тайма "сине-желтые" пропускают. Хавбек "Динамо" Николай Шапаренко неудачно обработал мяч после подачи чехов с фланга. Шульц мгновенно подхватил снаряд и расстрелял Трубина.
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Veminal (Киев)
10.09.2024 в 22:40
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