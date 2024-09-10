Национальная сборная Украины
Национальная сборная Украины - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Чехия - Украина 1:1. Ванат забил свой дебютный мяч за сборную и сравнял счет. ВИДЕО
После навеса от Шапаренко
uaf.ua
Сборная Украины провела свой выездной матч второго тура Лиги наций против Чехии.
При равном начале чехи постепенно стали перебирать инициативу и открыли счет.
- Больше новостей из мира футбола читайте в режиме Live в Telegram UA-Football
Впрочем, еще до перерыва мы отыгрались – после навеса с фланга от Шапаренко Ванат классно головой подрезал мяч в ворота – 1:1 к 40-й минуте.
Напомним, что UA-Футбол ведет текстовый онлайн поединка.
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Популярное сейчас
- Чехия - Украина. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Лиги Наций
- Украинский голкипер Шелихов переплыл Тису, чтобы подписать контракт с клубом из Беларуси, - СМИ
- КДК УАФ вынес решение по скандальному матчу Карпаты - Кривбасс
- Официальная заявка сборной Украины на матч против Албании. Без Довбика и без еще одной звезды
- Красавица дня. Завораживающая жена полузащитника сборной Чехии, который попытается забить украинцам
- Красавица дня. Очаровательная испанская пассия полузащитника Грузии, который вчера добил чехов
Лучшие букмекеры
№
Букмекер
Бонус
1На сайт
15 000 грн
2На сайт
2 500 грн