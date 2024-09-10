  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Национальная сборная Украины
  4. Чехия - Украина 1:1. Ванат забил свой дебютный мяч за сборную и сравнял счет. ВИДЕО
В тренде
Национальная сборная Украины
Национальная сборная Украины

Национальная сборная Украины - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Чехия - Украина 1:1. Ванат забил свой дебютный мяч за сборную и сравнял счет. ВИДЕО

Национальная сборная Украины
Обновлено

После навеса от Шапаренко

Чехия - Украина 1:1. Ванат забил свой дебютный мяч за сборную и сравнял счет. ВИДЕО

uaf.ua

Михаил Черныш Автор UA-Футбол
Новина українською

Сборная Украины провела свой выездной матч второго тура Лиги наций против Чехии.

При равном начале чехи постепенно стали перебирать инициативу и открыли счет.

  • Больше новостей из мира футбола читайте в режиме Live в Telegram UA-Football

Впрочем, еще до перерыва мы отыгрались – после навеса с фланга от Шапаренко Ванат классно головой подрезал мяч в ворота – 1:1 к 40-й минуте.

Напомним, что UA-Футбол ведет текстовый онлайн поединка.

По теме
yellow-arrow
Чехия - Украина 2:1. Видео голов и обзор матча (обновляется)
yellow-arrow
Чехия - Украина 2:1. Чехи снова вышли вперед - в самой концовке первого тайма. ВИДЕО
yellow-arrow
Лига наций. Украина пропустила от Чехии в середине первого тайма. ВИДЕО
Украина Чехия
Оцените этот материал:
1 голосов
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
15 000 грн
На сайт
2
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости