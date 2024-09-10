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Национальная сборная Украины

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Чехия - Украина 2:1. Чехи снова вышли вперед - в самой концовке первого тайма. ВИДЕО

Национальная сборная Украины
Обновлено

Снова мы проигрываем

Чехия - Украина 2:1. Чехи снова вышли вперед - в самой концовке первого тайма. ВИДЕО

Фото: Олександр Приходько, UA-Футбол

Михаил Черныш Автор UA-Футбол
Новина українською

Сборная Украины провела свой выездной матч второго тура Лиги наций против Чехии.

При равном начале чехи постепенно стали перебирать инициативу и открыли счет.

После ошибки Шапаренко и после последующего прострела от Черны Шульц мгновенно расстрелял Трубина – 1:0.

Впрочем, еще до перерыва мы отыгрались – после навеса с фланга от Шапаренко Ванат классно головой подрезал мяч в ворота – 1:1 к 40-й минуте.

Впрочем, ничья в матче оставалась недолго. Уже в компенсированное к первому тайму время чехи снова вышли вперед – после навеса с фланга хаос в штрафной площади, Шульц первый на подборе - принял на грудь и слета пробил в угол, Трубин даже не реагировал, Анатолий не видел момента удара.

Напомним, что UA-Футбол ведет текстовый онлайн поединка.

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Комментарии
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walkacom (Киев)
10.09.2024 в 22:42
Серёжа спасибо за работу давай досвидос
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Комментарии 3
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walkacom (Киев)
10.09.2024 в 22:42
Серёжа спасибо за работу давай досвидос
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1
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alex.belogubko (одесса)
10.09.2024 в 22:42
хорошая защита мяч не могут выбить со штрафной --собирайте чемоданы позорники --Шева ты доверяешь Реброву а зря --зачем ставить ЗИНУ когда есть ПИХАЛЁНОК С УДАРОМ
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Yarik-11 ( Кропивницкий)
10.09.2024 в 22:40
А про молодежку не слова. А пацаны реально этого заслуживают. Но нет весь сайт про недокоманду трусов и неучей
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