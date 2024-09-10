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Чехия - Украина 2:1. Чехи снова вышли вперед - в самой концовке первого тайма. ВИДЕО
Снова мы проигрываем
Фото: Олександр Приходько, UA-Футбол
Сборная Украины провела свой выездной матч второго тура Лиги наций против Чехии.
При равном начале чехи постепенно стали перебирать инициативу и открыли счет.
После ошибки Шапаренко и после последующего прострела от Черны Шульц мгновенно расстрелял Трубина – 1:0.
Впрочем, еще до перерыва мы отыгрались – после навеса с фланга от Шапаренко Ванат классно головой подрезал мяч в ворота – 1:1 к 40-й минуте.
Впрочем, ничья в матче оставалась недолго. Уже в компенсированное к первому тайму время чехи снова вышли вперед – после навеса с фланга хаос в штрафной площади, Шульц первый на подборе - принял на грудь и слета пробил в угол, Трубин даже не реагировал, Анатолий не видел момента удара.
Напомним, что UA-Футбол ведет текстовый онлайн поединка.
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