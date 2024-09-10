SofaScore и WhoScored определились с лучшим игроком сборной Украины в матче против Чехии

Сегодня, 10 июня, сборная Украины сыграла против Чехии в рамках второго тура Лиги наций.

Лучшим украинским игроком матча по версии Sofascore стал Виктор Цыганков, который отдал один ассист. Футболист получил от статистического портала 7.6.

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А по версии WhoScored, лучшим в этом матче Лиги наций оказался Илья Забарный, который получил 7.4.

Самую низкую оценку в нашей сборной получил Николай Шапаренко (6.3 от Sofascore и 5.7 - WhoScored).