Национальная сборная Украины
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SofaScore и WhoScored определились с лучшим игроком сборной Украины в матче против Чехии
Оценки за матч
Фото - Олександр Приходько, UA-Футбол
Сегодня, 10 июня, сборная Украины сыграла против Чехии в рамках второго тура Лиги наций.
Лучшим украинским игроком матча по версии Sofascore стал Виктор Цыганков, который отдал один ассист. Футболист получил от статистического портала 7.6.
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А по версии WhoScored, лучшим в этом матче Лиги наций оказался Илья Забарный, который получил 7.4.
Самую низкую оценку в нашей сборной получил Николай Шапаренко (6.3 от Sofascore и 5.7 - WhoScored).
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Prach13 (Дрогобич)
10.09.2024 в 23:52
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