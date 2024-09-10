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SofaScore и WhoScored определились с лучшим игроком сборной Украины в матче против Чехии

Национальная сборная Украины
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Оценки за матч

SofaScore и WhoScored определились с лучшим игроком сборной Украины в матче против Чехии

Фото - Олександр Приходько, UA-Футбол

Екатерина Власова Автор UA-Футбол
Новина українською

Сегодня, 10 июня, сборная Украины сыграла против Чехии в рамках второго тура Лиги наций.

Лучшим украинским игроком матча по версии Sofascore стал Виктор Цыганков, который отдал один ассист. Футболист получил от статистического портала 7.6.

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А по версии WhoScored, лучшим в этом матче Лиги наций оказался Илья Забарный, который получил 7.4.

Самую низкую оценку в нашей сборной получил Николай Шапаренко (6.3 от Sofascore и 5.7 - WhoScored).

SofaScore и WhoScored определились с лучшим игроком сборной Украины в матче против Чехии - изображение 1
SofaScore и WhoScored определились с лучшим игроком сборной Украины в матче против Чехии - изображение 2
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Комментарии
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Prach13 (Дрогобич)
10.09.2024 в 23:52
А грав всього 20 хвилин
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Комментарии 2
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Prach13 (Дрогобич)
10.09.2024 в 23:52
А грав всього 20 хвилин
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0
0
Київський харків\\\\\\\'янин (Київ)
10.09.2024 в 23:47
Нащо публікувати "оцінки" тієї WhoScored, бо очевидно ж, що ця контора на абонементі у ахметова. Їхні оцінки - повна нісенітниця.
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