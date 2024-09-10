Еще не конец. Чехия и Украина во втором тайме обменялись голами. 3:2. ВИДЕО

Сборная Украины провела свой выездной матч второго тура Лиги наций против Чехии.

После первого тайма мы проигрывали со счетом 1:2 и второй тайм не принес нам ничего, кроме разочарования.

В то время как нам нужно было атаковать, мы снова пропустили – на 77-й минуте судья после просмотра ВАР поставил пенальти в ворота сборной Украины за игру рукой Матвиенко после навеса с фланга, и Соучек точно реализовал точку – 3:1 для Чехии.

Впрочем, мы еще остаемся в игре – на 84-й минуте после навеса от Цыганкова Судаков головой забил! 3:2 в матче!