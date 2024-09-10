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Национальная сборная Украины
Национальная сборная Украины

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Еще не конец. Чехия и Украина во втором тайме обменялись голами. 3:2. ВИДЕО

Национальная сборная Украины
Обновлено

Результативный вышел поединок

Еще не конец. Чехия и Украина во втором тайме обменялись голами. 3:2. ВИДЕО

uaf.ua

Михаил Черныш Автор UA-Футбол
Новина українською

Сборная Украины провела свой выездной матч второго тура Лиги наций против Чехии.

После первого тайма мы проигрывали со счетом 1:2 и второй тайм не принес нам ничего, кроме разочарования.

В то время как нам нужно было атаковать, мы снова пропустили – на 77-й минуте судья после просмотра ВАР поставил пенальти в ворота сборной Украины за игру рукой Матвиенко после навеса с фланга, и Соучек точно реализовал точку – 3:1 для Чехии.

Впрочем, мы еще остаемся в игре – на 84-й минуте после навеса от Цыганкова Судаков головой забил! 3:2 в матче!

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Комментарии
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Acsakal (Kharkiv)
10.09.2024 в 23:47
Що «не кінець»? Залишається лише програти грузинам, і «найсильніша збірна в історії України» остаточно буде визнана найслабшою. Так само, як і її тренер.
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Комментарии 5
Acsakal (Kharkiv)
10.09.2024 в 23:47
Що «не кінець»? Залишається лише програти грузинам, і «найсильніша збірна в історії України» остаточно буде визнана найслабшою. Так само, як і її тренер.
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1
0
Karamba911 (Львів)
10.09.2024 в 23:43
30хв. хорошої гри замало.
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1
0
килия12 (Одесса)
10.09.2024 в 23:42
был такой игрок в Жальгирисе в советские времена---Баранаускас.Так вот сереже подошла бы эта фамилия.
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1
0
aleks68
10.09.2024 в 23:41
мёртвому припарки
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2
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andy1973 (Рівне)
10.09.2024 в 23:33
Давай, Сірожа, вертайся в клубний
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2
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