Лига наций. Грузия единолично возглавила группу, Украина единолично ее замыкает. Турнирная таблица

Во вторник, 10 сентября, состоялись два матча 2-го тура в группе Лиги наций B1. В первом из этих матчей сборная Украины на выезде уступила Чехии 2:3.

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Во втором матче группы Грузия на выезде в концовке матча в гостях вырвала победу у Алабании – 1:0. Таким образом, после двух туров Грузия со 100% результатом единолично возглавила таблицу.

У Албании и Чехии по 3 очка после двух матчей, и Украина с 0 очков замыкает таблицу. Ну и отметим, что в 3-м туре 11 октября Украина примет Грузию, а Чехия дома сыграет с Албанией.