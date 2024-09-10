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Лига наций. Грузия единолично возглавила группу, Украина единолично ее замыкает. Турнирная таблица
Интересные дела в нашей группе
uaf.ua
Во вторник, 10 сентября, состоялись два матча 2-го тура в группе
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Во втором матче группы Грузия на выезде в концовке матча в гостях вырвала победу у Алабании – 1:0. Таким образом, после двух туров Грузия со 100% результатом единолично возглавила таблицу.
У Албании и Чехии по 3 очка после двух матчей, и Украина с 0 очков замыкает таблицу. Ну и отметим, что в 3-м туре 11 октября Украина примет Грузию, а Чехия дома сыграет с Албанией.
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