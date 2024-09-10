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Национальная сборная Украины
Национальная сборная Украины

Национальная сборная Украины - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Лига наций. Грузия единолично возглавила группу, Украина единолично ее замыкает. Турнирная таблица

Национальная сборная Украины
Обновлено

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Лига наций. Грузия единолично возглавила группу, Украина единолично ее замыкает. Турнирная таблица

uaf.ua

Михаил Черныш Автор UA-Футбол
Новина українською

Во вторник, 10 сентября, состоялись два матча 2-го тура в группе Лиги наций B1. В первом из этих матчей сборная Украины на выезде уступила Чехии 2:3.

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Во втором матче группы Грузия на выезде в концовке матча в гостях вырвала победу у Алабании – 1:0. Таким образом, после двух туров Грузия со 100% результатом единолично возглавила таблицу.

У Албании и Чехии по 3 очка после двух матчей, и Украина с 0 очков замыкает таблицу. Ну и отметим, что в 3-м туре 11 октября Украина примет Грузию, а Чехия дома сыграет с Албанией.

Лига наций. Грузия единолично возглавила группу, Украина единолично ее замыкает. Турнирная таблица - изображение 1
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Комментарии
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Просто Квашин (Харків)
11.09.2024 в 00:39
Просинаються після попойки в будці собака й свиня. Свиня хапається за голову й каже: який же сором, діти гавкати будуть. Собака каже, який сором - діти хрюкати будуть! А тут діти, такі, родилися і : "Здравсвуйтє радітєлі !"....
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Комментарии 6
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Просто Квашин (Харків)
11.09.2024 в 00:39
Просинаються після попойки в будці собака й свиня. Свиня хапається за голову й каже: який же сором, діти гавкати будуть. Собака каже, який сором - діти хрюкати будуть! А тут діти, такі, родилися і : "Здравсвуйтє радітєлі !"....
Ответить
0
0
avatar
Просто Квашин (Харків)
11.09.2024 в 00:37
Злочинна організація ЖУКи (Ждуни, Ухилянти, Колаборанти) на цьому сайті - oleg.m.3972 (Харьков), walkacom ( раменское), Ariakiev01 (Київ), Gican85 (Киев),download1 (huyersk), oda1979 (Запорожье), acsakal (Belgorod), Аlex.belogubko (одесса), Hate_Hate (воронеж), Вarcelinius(Zhmerinka), Море23(Одесса), same tak(Україна), Nevermore (Донецк), dynamo kiev #1 (Charlotte ), Американец 2000 (Харьков), Darian Clark (Montreal - Quebec), жужа_the_best (бєлгород), MAGA KING, Петруха -- обожнюють та поважають бункерного фюрера-педофіла та пропагандують "руський мір" та розповсюджують рашистські фейки...
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0
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Rich123 (Киев)
11.09.2024 в 00:05
реброва в отставку!!! зіну и ярмолу - на пенсію настобридло читати іх брехню
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Море23 (Одесса)
11.09.2024 в 00:01
Почетное 4 места .щас Ребров скажет играли хорошо но не повезло
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жажа_the_best (Харьков)
10.09.2024 в 23:52
Если бы 10 лет назад я услышал что у Грузии 6 очков а у нас одно, я бы не поверил своим глазам
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Acsakal (Kharkiv)
11.09.2024 в 00:00
І де це ви побачили «одне очко» в України? В сбУ просто - розідране очко.
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